Tornen els cursos de voluntariat esportiu per als alumnes de la UV

Els cursos estan oferits per UVesports juntament amb l'Oficina del Voluntariat Esportiu de la Fundació Esportiva Municipal de València.

A més, amb el voluntariat esportiu, es podrà participar en els grans esdeveniments que se celebren a la ciutat de València com la Marató València Trinidad Alfonso, la 15K Oberta al mar, la 15K Nocturna o el Circuit de carreres Populars de València.

Es tracta d'una oportunitat per a conéixer des de dins com funciona l'organització d'un gran esdeveniment esportiu, donar suport als atletes i realitzar tasques com el control de recorregut, accessos a boxes, avituallaments, guardaroba o entrega de dorsals.

A més, en tots els esdeveniments es comptarà amb el corresponent kit del voluntari/a amb samarreta, regals corporatius o marxandatge de la carrera.

Els cursos, de 30 hores lectives, estan reconeguts amb crèdits ECTS per als alumnes que s'inscriguen a través d'UVesports. Consten d'una formació teòrica de sis hores, que es realitzarà en el Complex Esportiu de la Petxina de València, i una formació pràctica de 24 hores, que es realitzarà durant els diferents esdeveniments oferits.