Mas assenyala que el debat sobre bous al carrer implica també com es fan als pobles que els vullguen mantindre

Així, ha assenyalat que aquest debat ha de tindre "recorregut en l'àmbit municipal", al mateix temps que ha recordat que aquestes celebracions són competència dels ajuntaments i ha apuntat que "hi ha una autonomia local" que s'ha de respectar.

Igualment, la responsable autonòmica ha valorat que des del Consell s'haja fet "el que es requeria", segons ha dit, "incrementar les mesures en aquest cas de protecció i de formació". La també membre de Compromís ha agregat que caldrà veure si eixes mesures funcionen o no.

Aitana Mas s'ha pronunciat d'aquesta manera en declaracions als mitjans de comunicació després de participar en una reunió entre membres del Consell i el grup parlamentari de Compromís, preguntada per com ha cristal·litzat la seua iniciativa d'obrir un debat sobre els 'bous al carrer' i per si aquest assumpte s'ha abordat en la trobada d'aquesta jornada perquè la seua formació impulse eixa discussió en el Parlament valencià.

"El debat no és que crega que que cal fer-ho, s'ha fet al llarg d'aquests dies. El debat jo no ho plantejava en el si del govern com a tal perquè sóc conscient que no tenim les competències i que hi ha una autonomia local que hem de respectar", ha asseverat.

Així mateix, la consellera ha considerat que hi ha ja "un debat en la societat" i que aquest "posa de manifest diverses qüestions sobre les quals pivota" aquest.

Mas ha parlat de la qüestió referida a "les vides humanes", després d'haver-se registrat aquest estiu "set morts i més de 300 ferits" en els festejos de bous al carrer celebrats a la Comunitat i s'ha referit també a "la sensibilitat animalista, que està creixent en la societat any rere any i que comença a tindre ja eixa part del debat".

La responsable autonòmica ha opinat que "en el cas del Consell, la qual cosa es requeria és el que s'ha fet: incrementar les mesures de protecció i de formació". Al seu torn, ha assegurat que es tindrà a veure "al llarg dels pròxims mesos i sobretot a l'estiu, quan es contempla una major nombre d'aquests festejos, si estan funcionant o no" eixes mesures.

Aitana Mas ha afegit que "en funció d'això", el "debat que s'està obrint ja en la societat també haurà de tindre el seu recorregut en l'àmbit municipal", tenint en compte que "és una competència també municipal".

La portaveu ha apuntat que es "estan posant damunt de la taula altres debats que van correlatius a si bous sí o no" i ha esmentat el referit a "com fem eixos bous si els volem mantindre en alguns pobles".

Mas ha postil·lat que la qüestió entorn d'aquests festejos, "evidentment, en totes les formacions polítiques genera suspicàcies o elements a favor i en contra". En el cas de Compromís, ha assenyalat que s'ha de treballar "a oferir també alternatives a aquests festejos en aquells municipis que decidisquen finalment no fer-los".

La vicepresidenta ha explicat que la reunió celebrada aquest dimarts entre el grup parlamentari de Compromís i membres del Consell "no estava centrada en eixe tipus de temes" i ha dit que això serà alguna cosa que aquesta coalició haurà de parlar conforme se'n vagen "fent les reunions de programa electoral i cadascun dels municipis". "És un element que està ací", ha conclòs.