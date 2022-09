Arcadi España: "Sense un govern autonòmic, Volkswagen no estaria a la Comunitat Valenciana"

En un fòrum organitzat per Europa Press, España ha destacat el paper de la Generalitat en la captació d'aquesta inversió, un paper que ha emmarcat en "en el debat de si sobren les comunitats autònomes o les administracions" encara que ha reconegut que hi ha "coses a millorar i duplicitats".

"Vam ser proactius, no estàvem en la llista, els cridàvem nosaltres i, a partir d'ací, amb molt esforç de l'administració, el sector privat i els agents socials, hem aconseguit que vinga Volkswagen. Han vingut perquè tenim universitats serioses, sindicats seriosos i infraestructures. Eixa és la clau", ha recalcat.

D'altra banda, el titular d'Hisenda ha concretat que ja s'ha pagat el 96% de les ajudes de 300 euros destinades als treballadors autònoms, "l'esclavó més feble del sistema productiu", per a compensar la pujada de costos energètics fins a un total de 16 milions d'euros.

MESURAR LES PARAULES

En general ha demanat ser conscients del paper que han de tindre les expectatives en tots els agents econòmics, amb el que "haurien de mesurar més les seues paraules tots els polítics i institucions financeres". Ha defès la igualtat afirmant que "els països més igualitaris en termes de gènere són els més competitius" i ha reconegut que la inflació "posa en destrets a milers de famílies".

Davant aquesta situació, Espanya s'ha compromès a treballar per l'ocupació com a "motor de tot", per millorar la productivitat i competitivitat de l'economia valenciana i per potenciar la sostenibilitat i la innovació, tot açò de la mà de les universitats i les empreses i sobre la base del diàleg social; "l'acord i no la cessió a ningú".

Així ha assegurat que la Generalitat treballa en "un camí en el qual han convergit administració, sindicats i empreses a través de la via valenciana". A més, ha aprofitat la seua intervenció per a recordar als quals van emigrar "només sabent parlar en valencià" i per a demanar que no només es parle de la Comunitat Valenciana pel seu bon temps i les seues festes populars.

Aquest fòrum compta amb la participació de representants d'empreses valencianes i amb implantació en l'autonomia com Coix Energy, Grant Thornton, Ford, Ouigo, Vectalia, Caixa Popular, Global Omnium i Importaco. S'analitzen tres qüestions clau: la sostenibilitat i innovació, la innovació i la mobilitat sostenible i el creixement sostenible i la vertebració territorial.