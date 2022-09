Aprobado el plan estratégico de Galicia tras incorporar 22 propuestas, seis de ellas del PSOE y 14 negociadas

Las otras dos se corresponden con el grupo mayoritario y contemplan dos peticiones: la de una estrategia gallega para la economía azul (aprobada con el respaldo de PP y PSOE y en contra del BNG) y la de que la Xunta lidere la revisión de la Política Común de Pesca (a favor populares y socialistas y abstención del Bloque).

Las seis propuestas del PSOE que el PP ha apoyado han contado con el respaldo también del BNG, por lo que han salido adelante por unanimidad.

Las dos primeras se refieren a impulsar medidas que avancen hacia el aprovechamiento de los metales secundarios a partir de la recuperación y del reciclaje y a eliminar los tramos de concentración de accidentes con inversiones apoyadas en criterios técnicos y de seguridad.

Las tres siguientes reclaman desarrollar los planes de ordenación de los recursos forestales, potenciar actuaciones de forestación y silvicultura e impulsar los aprovechamientos forestales en montes de gestión privada.

Por último, una de las iniciativas que incorpora el plan demanda elaborar y aprobar el I Plan de igualdade da Administración xeral da Xunta de Galicia.

DEBATE

Este miércoles se ha repetido el debate que tuvo lugar ya el martes en el pleno durante la presentación de las propuestas de resolución de los grupos, y así la diputada del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo ha advertido a PP y Gobierno que "el problema es que se dedican a elaborar documentos con mucha publicidad y propaganda (...) pero ustedes no ejecutan las medidas".

"En definitiva, ustedes hoy aquí tendrán su misión cumplida y su minuto de gloria anunciando que una vez más la Xunta aprueba un plan estratégico", ha ahondado, antes de resolver que "si no ejecutan, por mucho que escriban, por mucho que pongan y por mucho que aprueben, no habrá un impacto real sobre la sociedad y la ciudadanía gallega".

En el turno del BNG, Daniel Pérez ha reprochado que la Xunta "continuó para adelante, a lo loco" con este plan elaborado antes del actual escenario marcado por la crisis de precios y la guerra de Ucrania.

Lo ha atribuido, de hecho, a la toma de posesión de un nuevo presidente y a una "estrategia de partido", por lo que ha avisado a los populares de que "no cuenten" con el Bloque "para engañar de nuevo al pueblo gallego".

Por parte del PPdeG, su portavoz, Pedro Puy, ha afeado a los nacionalistas que "los del no recuperan el no" y les ha recriminado que "siempre que ofrecen ir de la mano lo que están haciendo es intentar coger el cabestro para que vaya detrás la mayoría del país, y eso no es consensuar".

En su opinión, sin embargo, este "es un plan estratégico serio y enfrente no hay una alternativa". De ahí que celebrase esta "buena noticia", al aprobarse un tercer plan estratégico "coherente, ambicioso y realista" y "más necesario por la coyuntura en la que se está".

LAS 14 PROPUESTAS TRANSACCIONADAS

Las 14 propuestas transaccionadas entre el PP y el PSOE, que se han aprobado con los votos de ambos grupos y la abstención del Bloque, se refieren a cuestiones como un plan de prevención contra el suicidio, la prevención de enfermedades mentales y medidas necesarias para garantizar "un stock estratégico" de material y equipos de protección sanitarios.

También plantean continuar colaborando con el sistema educativo para mejorar en materia de "educación para la salud, fomentar la movilidad sostenible y alternativa, impulsar la intermodalidad y la finalización de las estaciones.

Otras propuestas tienen que ver con biorresiduos, con la inversión en I+D+i y el personal investigador, la RIS3 y la adaptación de las tecnologías digitales a las personas con discapacidad y otros colectivos.

Por último, hay propuestas de resolución transaccionadas referidas a conservación de las vías autonómicas, al desarrollo del plan director de carreteras de Galicia y a medidas encaminadas a impulsar un turismo de excelencia, así como al uso del gallego en las TIC y en las plataformas de redes sociales y contenido audiovisual y a las 'Salas Gesell' en los juzgados gallegos, para que estén "presentes en al menos" los de las siete ciudades.