Muñoz ve "una mala noticia abortar el debate" sobre la tasa turística: "Voy a seguir luchando para tenerla"

En declaraciones a los medios, el primer edil ha avanzado que "voy a seguir luchando para que Sevilla tenga una tasa turística", ya que "tengo el convencimiento de que, en ningún caso, supondría una bajada de turistas y sí supondría una financiación extraordinaria deseable" para abordar desde mejoras en el patrimonio a campañas de promoción. "No quiero que se implanta en todas las ciudades de Andalucía. Lo que quiero es que exista la posibilidad y el que quiera, que la aplique", ha enfatizado.

Muñoz ha recordado que en Sevilla, el Pleno municipal -con el apoyo del PP-, los empresarios, los sindicatos y el sector turístico en concreto han apoyado "iniciar los estudios y el debate para ver la viabilidad de implantar la tasa turística". Un mecanismo que en las 160 ciudades europeas que lo tienen "no ha supuesto una bajada de afluencia turística", ha subrayado.

"Lo que estamos pidiendo -ha remarcado el alcalde hispalense- es iniciar los estudios para que lleguemos a una conclusión". Por eso, ha insistido, "negar el debate, negar esa posibilidad no me parece lo más acertado ni oportuno", en alusión a las declaraciones del consejero de Turismo en las que cerró la puerta a esta tasa al entender que "no toca" en estos momentos. Ante este "jarro de agua fría", el alcalde ha adelantado que "seguiré llamando a otras puertas", como la del Ministerio de Hacienda, que podría modificar la Ley de Haciendas Locales para que la tasa fuera un tributo local más.