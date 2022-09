USO cree que el período de prueba es el nuevo contrato temporal: "No puede llamarse reforma laboral algo que no lo es"

Así lo ha indicado Pérez, durante una rueda de prensa en Palma (Mallorca), en la que ha estado acompañado al secretario general de USO Baleares, Juan Antonio Salamanca.

Según Pérez, desde que está en vigor la reforma laboral se han multiplicado por 10 los contratos que se destruyen por no superar el periodo de prueba y han aumentado un 170% los despidos disciplinarios.

A su juicio, estos son los efectos "esperados de una reforma que se queda en los nombres de los contratos y no en el fondo del mercado laboral, que sigue siendo igual de precario". "No puede llamarse reforma laboral algo que no lo es", ha añadido el secretario general de USO, quien ha lamentado que "no se han abordado las partes más lesivas de las anteriores reformas laborales".

Además, de acuerdo con Pérez, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, también han aumentado los contratos a tiempo parcial y los fijos discontinuos. Esta última figura, ha apuntado, es "la más desvirtuada tras la reforma laboral. No solo han crecido este tipo de contratos, sino también su volumen de actividad. El pase a inactividad se ha multiplicado por seis".

SUBIDA SALARIAL

Por otro lado, el secretario general de USO se ha referido a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de inflación, "donde ya no sirve tener un empleo para poder vivir dignamente". "El IPC sube más del 10% mientras los salarios por convenio, la cuarta parte. Se habla de subidas de pensiones en función del invento del IPC medio, se sigue retrasando la subida del SMI y del AENC nadie se acuerda porque no sirve de nada: nunca marcó las directrices de la negociación colectiva ni sirvió para recuperar los salarios", ha censurado.

En este punto, Pérez ha anunciado que está estudiando un calendario de movilizaciones junto a otros sindicatos, que no son los mayoritarios, para exigir una subida salarial. "Tenemos que estar por encima de nuestras siglas, si no salimos ahora a la calle ante esta pérdida de poder adquisitivo, no tendremos legitimidad para salir en otro momento", ha apuntado.

TOPAR LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS

Preguntado por la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para topar el precio de los productos básicos, Joaquín Pérez ha asegurado que "no es incompatible con la bajada de IVA en productos básicos" que proponen.

A su juicio, "lo inadecuado" ha sido el modelo que ha propuesto la ministra Díaz, que "incluso dicen que sería una desventaja para el comercio local". "Seguramente la fórmula no es la mejor", ha remarcado.

De esta forma, ha concluido que "no hay que tener miedo a ninguna iniciativa que sea para todo el mundo", puesto que "no hablamos de Ferraris, hablamos de control de precios de cosas de primera necesidad".