La família Andrés Salvador, referent de la cuina valenciana, rebrà aquest diumenge el títol de Segador d'Honor

Serà la primera vegada que aquest guardó no recaiga*en una sola persona i amb ell, la D.O. Arroz de València vol reconéixer el llegat gastronòmic d'una família que ha reivindicat sempre la importància de la tradició arrocera del territori en establiments La Sucursal, Veles e Vents o Vertical.

Mitjançant aquesta distinció, els Andrés Salvador s'uneixen a la llista de personalitats locals que han rebut el Segador d'Honor en els últims anys, entre les quals es troben el cuiner Ricard Camarena, l'atleta paralímpic David Casinos, el periodista i presentador Ximo Rovira o el cantautor Miquel Gil.

L'entrega del premi serà un dels plats forts de*una jornada festiva dedicada al producte per excel·lència de la gastronomia, durant la qual els assistents podran gaudir de visites guiades i passejos amb barca per l'Albufera, showcookings a càrrec de reconeguts xefs, actuacions en viu de bandes de folk valencià o degustacions a preus populars. A més, l'esdeveniment acollirà el Concurs de Perxa i la*final del Concurs de Cant de Batre, dos de les cites més representatives de la Festa de la Sega abans de la seua interrupció per la crisi sanitària.