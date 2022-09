Aprobada en Pleno una proposición de apoyo a las reivindicaciones de las trabajadoras del SAD en huelga

La iniciativa ha salido adelante tras aceptarse la enmienda modificación de presentada por los grupos de PSOE, IU, Ciudadanos, Foro y PP.

En concreto, se pide instar a los agentes sociales que integran la mesa de negociación del convenio colectivo de ayuda a domicilio del Principado a llegar a un acuerdo, lo antes posible, que recoja unas condiciones laborales dignas para la plantilla.

También se insta a exigir a las empresas concesionarias del SAD elcumplimiento estricto de la normativa laboral y el convenio colectivo, así como de aquellas mejoras laborales ya consolidadas.

Se pide, asimismo, introducir, en la contratación pública de los servicios de cuidados, cláusulas sociales y criterios de valoración de las ofertas que permitan primar a aquellas empresas que vayan a prestar el servicio en condiciones de igualdad real y efectiva, con una mayor garantía de cumplimiento de los derechos laborales y unas condiciones dignas del prestación del servicio, siempre que dichos criterios cumplan lo establecido en la legislación contractual.

La portavoz de la coalición morada y verde, Laura Tuero, ha lamentado que la Ayuda a Domicilio es un trabajo "feminizado y precarizado". Ha recalcado que son casi 3.000 trabajadoras en huelga, las cuales cobran el Salario Mínimo Interprofesional en una jornada completa, pero la mayoría está a media jornada. Además, se paga poco por desplazamientos y hay pocos descansos.

Por parte del Gobierno local, se ha indicado que se hablará con la empresa por la aplicación de sanciones relacionadas con los servicios mínimos, que consideran "excesivas", al igual que otros grupos.

También han reivindicado que el Ayuntamiento subió el presupuesto del contrato para que la empresa haga frente a la mejora de los salarios y otras condiciones laborales.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Por otro lado, el Pleno ha aprobado, con el solo voto en contra de Vox y la abstención de Ciudadanos, una proposición de Podemos-Equo Xixón, con la enmienda del PSOE, para elaborar un catálogo de ayudas de cara a favorecer que pymes y entidades del Tercer Sector, deportivas y culturales lleven a cabo proyectos de rehabilitación energética.

La alcaldesa gijonesa, Ana González, ha abogado por promover, entre otras cosas, comunidades energéticas y que los edificios públicos cumplan las exigencias de eficiencia energética.

Ha incidido en que lo que se habilitaría es un fondo de partida de préstamo, que hay que devolver. Eso sí, ha avanzado que intentarán buscar complicidades en otros ayuntamientos o instituciones para ello.

Ciudadanos, en cambio, ha rechazado establecer nuevas líneas de ayudas y ha visto más prioritario el abono pendiente de las destinadas a la rehabilitación de fachadas y la supresión de barreras arquitectónicas.

No ha salido adelante, en cambio, una proposición plenaria del PP para que el Ayuntamiento gestione un banco público de libros. Podemos-Equo Xixón no ha estado a favor de que se haga en colegios concertados y privados, mientras que otros han remarcado que ya hay servicios de este tipo.

La concejala de Educación, Natalia González, ha incidido en que se les pide asumir competencias que no les corresponde con recursos propios, además de que en la ciudad existen ya diversos bancos de libros en diferentes centros educativos, al margen del que gestiona el Conseyu de la Mocedá.

También ha recalcado que los libros van quedando cada vez más en un segundo nivel, ya sea por la digitalización o porque se trabaja por proyectos.

La portavoz del PP, Ángela Pumariega, ha mostrado su sorpresa porque haya grupos municipales que pongan trabas a la educación y ha recalcado que aunque es cierto que el Conseyu de la Mocedá cuenta con un servicio de préstamo de libros, sigue habiendo "margen de mejora".

MEDIDAS CONTRA LA 'OKUPACIÓN'

Tampoco ha prosperado una proposición plenario del PP para endurecer las penas en casos 'okupación' de viviendas, así como acelerar los procedimientos civiles y penales para desocupar estas. PP, Ciudadanos, Foro, Vox y López-Asenjo han votado a favor y en contra PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón.

La edil del PP Ángeles Fernández-Ahúja ha incidido en que en 2021 ha habido 17.200 casos de 'okupación' ilegal en España. Un fenómeno, que según ella, no para de crecer, también en Asturias. Como ejemplos en Gijón, ha citado el de la plaza del Presi, con una vivienda 'okupada' desde hace siete años.

Fernández-Ahúja ha recriminado a PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón que vivan "alejados" de la realidad social que vive el país y que no sean capaces "de empatizar". No ha aceptado, asimismo, la enmienda Foro, para modificar las legislaciones correspondientes para retrasar las obligaciones de los propietarios en casos de 'okupación' y que se aplique un periodo carencia en el pago de la hipoteca mientras dure la usurpación de la vivienda.

Por parte del Gobierno local, la edil de Hacienda, Marina Pineda, ha recalcado que el PP ya lo propone en el Congreso de los Diputados, que es quien tiene la competencia.

A esto ha sumado que en Gijón es un problema "absolutamente residual", a lo que ha citado el caso de la plaza del Presi, al margen de que pueda haber algún caso "puntual".

Ha remarcado, además, que el delito de usurpación ya existe en el Código Penal y que los propietarios cuentan ya con mecanismos para recuperar su vivienda. También ha incidido en que la mayor parte de los casos de 'okupación' tienen que ver con problemas de vulnerabilidad, por lo que no creen que puedan ser todo casos penales.

En cuanto al resto de grupos, han sido varios quienes han resaltado que los casos de 'okupación' traen, en bastantes casos, problemas de convivencia e incluso de seguridad ciudadana. Desde Podemos-Equo, en cambio, se ha animado a no mezclar los casos generados por mafias de los que particulares y familias en situación de vulnerabilidad.

También ha remarcado que no es lo mismo la usurpación de un inmueble del allanamiento de vivienda habitual o segunda vivienda, que sí tiene regulado un procedimiento judicial y se puede desocupar.

PRECIO DEL BUS

Foro, por su lado, no ha conseguido que se apruebe una iniciativa para el reparto de mascarillas de forma gratuita a viajeros que no la lleven, en casos puntuales, y para que el billete ordinario se transforme en billete diario, no pagando más con la tarjeta ciudadana de lo que supondría este (1,5 euros). El Gobierno local lo ha visto técnicamente "imposible" y tampoco viable económicamente.

SUBIDA DE PRECIOS Y CRISIS ENERGÉTICA

En el Pleno, por otro lado, se han aprobado varias modificaciones presupuestarias, una de 1.181.500 euros para gastos de personal, una segunda de 2.197.415,98 euros para una aportación extraordinaria para Divertia y Emtusa, otra de 1.036.507,25 de euros para el pago de electricidad, combustibles y carburantes y otra más para la Fundación Municipal de Servicios Sociales por importe de 540.000 euros para ayudas de emergencia.

Esta última ha salido adelante por unanimidad, mientras que en el resto el Gobierno local ha contado con el apoyo de Ciudadanos. La oposición ha criticado el "uso y abuso" del remanente líquido de tesorería, que actualmente cuenta con una partida "exigua", han advertido, con algo más de 650.000 euros.

Por el Gobierno local, la edil de Hacienda, Marina Pineda (PSOE), ha coincidido en la preocupación de la oposición por la situación del remanente líquido de tesorería, a lo que ha recalcado que el Ayuntamiento también se ve afectado por la crisis energético y el incremento de precios.