Un equip del CSIC i la UPV crea el primer aparell de ressonància magnètica portàtil

El dispositiu ha sigut desenvolupat per un grup d'investigació de l'Institut d'Instrumentació per a Imatge Molecular (i3M), centre mixt del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de València (UPV), segons han informat les dos entitats.

Es tracta d'un escàner per a prendre imatges de braços i cames, lleuger i de baix consum, la meitat que un forn microones. El dispositiu, que usa tres patents desenvolupades per l'i3M i en el desenvolupament de la qual col·labora la seua spin-off PhysioMRI Tech SL, ha obtingut les primeres imatges per ressonància magnètica fora d'àmbits clínics amb utilitat per al diagnòstic. Els resultats es publiquen en Scientific Reports.

Sobre aquest tema, l'investigador del CSIC que lidera el projecte, Joseba Alonso, explica que l'aparell "redueix dràsticament" el cost dels dispositius d'imatge per ressonància magnètica, passant del milió d'euros a uns 50.000. A més, és molt més lleuger, només 250 quilos enfront dels milers dels dispositius actuals, per la qual cosa "és el primer model que s'ha pogut portar a la casa del pacient".

El cost i el pes es redueixen en passar d'un imant superconductor, com els quals s'utilitzen en els grans experiments de física de partícules, a un basat en una matriu d'uns 5.000 xicotets imants permanents com els quals hi ha en les neveres.

"La contrapartida és que açò baixa la intensitat del camp magnètic, i, per tant, la resolució màxima de la imatge", reconeix Alonso. No obstant açò, aclareix que hi ha moltes aplicacions on no fa falta tota la resolució que donen les màquines caríssimes dels hospitals, i alhora obri tot un nou ventall de possibilitats".

Així, explica que reduir el camp magnètic permet que el sistema desenvolupat per l'i3M siga compatible amb situacions en els quals la imatge per ressonància magnètica quedava automàticament descartada, com és l'ús en quiròfan o el cas de pacients amb marcapasos o tatuatges.

A més, baixar el pes del dispositiu permet muntar el sistema en un carret i tindre un escàner portàtil, que es podrà utilitzar en els domicilis dels pacients, residències de majors o persones amb mobilitat reduïda, ambulatoris i xiquetes clíniques, àrees de vigilància intensiva, emergències, quiròfans i vehicles mèdics. També podrà ampliar-se el seu accés en països en vies de desenvolupament, hospitals de campanya, i esdeveniments esportius.