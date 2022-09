Mas veu inconcebible la situació dels Rodalies i exigeix més inversió per a estar "a l'altura"

Així ho ha exposat en la jornada 'Comunitat Valenciana cap al futur', organitzada per Europa Press, on ha reivindicat el desplegament del Corredor Mediterrani perquè siguen "rendibles econòmicament i socialment" inversions com la projectada per Volkswagen en la seua futura gigafactoria de bateries en Parc Sagunt II.

Mas, en general, ha apuntat al desenvolupament de la xarxa ferroviària com a prioritat per a totes les administracions, ja que "les Rodalies i l'Alta Velocitat són indispensables perquè qualsevol societat moderna funcione millor".

Dit açò, ha lamentat que la situació que pateixen els valencians és "inassolible i inconcebible" per a una economia com la de la Comunitat. "Els retards i cancel·lacions no són només efectes col·laterals que afecten puntualment a les nostres vides, són obstacles inacceptables", ha constatat.

És més, la portaveu del Consell ha fet notar que una inversió ferroviària adequada implicaria una "vertiginosa caiguda" de la pujada del carboni dels desplaçaments, un estalvi substancial en el consum d'energia i una reducció de preu al marge de la inflació actual.

Tot açò, al seu juí, afecta directament a la competitivitat de la Comunitat i de les seues empreses: "Som una terra que disposa de tots els condicionants necessaris per a generar una prosperitat que no només es quede en el terreny dels negocis, sinó que tinga capacitat de permeabilizar a tota la societat".

COMARQUES "EN LES ANTÍPODES DEL DESENVOLUPAMENT"

Mas ha lligat la qüestió amb la vertebració i descentralització "efectiva" del territori de nord a sud, "fent que les comarques que encara estan en les antípodes del desenvolupament d'aquestes infraestructures es connecten amb la resta de pobles valencians i regions europees".

Per açò ha defès el desplegament de la xarxa de mercaderies i ha reivindicat el Corredor Mediterrani, connexió per a la qual creu que "falta poc per a poder incloure com a històrica" i que veu necessària per a competir en igualtat de condicions amb altres territoris.

Ha augurat així que la gigafactoria de Volkswagen arribarà de la mà de la finalització d'aquestes obres "imprescindibles perquè puga ser rendible econòmica i socialment". "És el que tots desitgem", ha afegit, i ha urgit al fet que el Corredor arribe fins al sud de la Comunitat perquè les comarques alacantines tinguen les mateixes oportunitats "en coherència amb l'aposta per la sostenibilitat".

En aquesta línia, la vicepresidenta ha assenyalat que 2030 està més prop del que pareix i que l'agenda de descarbonització és imprescindible i està alineada amb aquesta jornada i amb "almenys una part de l'ecosistema empresarial de la Comunitat".

Ha posat l'accent que l'emergència climàtica ha de "passar a ocupar el lloc que li correspon", un compromís que ha assumit en primera persona, i ha advocat per intensificar "la centralitat de les qüestions mediambientals", les mesures de mitigació del canvi climàtic i l'ecofeminisme.

Paral·lelament ha ressaltat la València Cabdal Europea de la Innovació com a oportunitat per a dissenyar projectes de present i futur. Com a alacantina, ha assegurat que la capital del Túria li pareix un referent de mobilitat a l'hora de desplaçar-se amb bicicleta o patinet elèctric.

Aquest fòrum compta amb la participació de representants d'empreses valencianes i amb implantació en l'autonomia com Coix Energy, Grant Thornton, Ford, Ouigo, Vectalia, Caixa Popular, Global Omnium i Importaco. S'analitzen tres qüestions clau: la sostenibilitat i innovació, la innovació i la mobilitat sostenible i el creixement sostenible i la vertebració territorial.