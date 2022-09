El linaje predominante en Europa de la bacteria de gonorrea es resistente a fármacos de primera línea, según un estudio

La bacteria Neisseria gonorrhoeae, comúnmente conocida como gonococo, es la causante de la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual que se estima que afecta a 82 millones de personas en el mundo cada año. En este contexto, las labores de vigilancia de sus linajes son necesarias para establecer los tratamientos más efectivos con evidencia científica.

Leonor Sánchez-Busó, investigadora de Fisabio y del Plan GenT de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha explicado que los resultados de este estudio de vigilancia genómica muestran, en comparación con dos programas de vigilancia anteriores, "la expansión de un linaje resistente a la azitromicina por toda Europa, lo que compromete el tratamiento más habitual para tratar estas infecciones".

Este trabajo es una colaboración internacional resultado de un programa de vigilancia de resistencias en el marco del Programa Europeo de Vigilancia a Antimicrobianos en el Gonococo (Euro-GASP) organizado por el European Center of Disease Prevention and Control y en el que también participan el Centre for Genomic Pathogen Surveillance (Universidad de Oxford, Reino Unido), el UK Health Protection Agency (Londres, Reino Unido) y el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en el Hospital Universitario de Örebro (Suecia).

La metodología ha consistido en la secuenciación genómica y el análisis de 2375 aislados de gonococo recogidos en 2018 en 26 países del espacio económico europeo. Con este material, se han analizado vínculos entre distintos linajes genómicos, resistencias a antimicrobianos e información epidemiológica.

"Este linaje contiene en su genoma un mosaico en la bomba de flujo mtrRCDE, causante de la resistencia a azitromicina, y se asocia significativamente con infecciones faríngeas en grupos de riesgo. Afortunadamente, esta colección del 2018 no muestra mutaciones que puedan comprometer el tratamiento con potenciales nuevos antibióticos para el tratamiento de esta infección como zoliflodacina o gepotidacina", ha indicado Sánchez-Busó, autora principal del artículo.

La investigación ha sido publicada en la prestigiosa revista científica The Lancet Microbe y será de gran importancia para estudiar la introducción y la dinámica de linajes con resistencias a antibióticos en Europa y también en la Comunitat Valenciana, una de las líneas en las que se centra el trabajo de la investigadora y en las que cuenta con la colaboración de hospitales de la red sanitaria pública valenciana.

En concreto, trece hospitales de la Comunitat han colaborado o colaborarán próximamente en el suministro de muestras para las labores de vigilancia del gonococo. En la provincia de Valencia, el Hospital Universitario de la Ribera, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, el Hospital General Universitario de València, el Hospital Comarcal Francesc de Borja, el Hospital Clínico Universitario de Valencia, el Hospital Arnau de Vilanova, el Hospital Universitario Doctor Peset y el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva y el Hospital de Manises.

En el resto del territorio, contribuyen o contribuirán a la investigación el Hospital Universitario Sant Joan de Alicante, el Hospital Universitario de La Plana, el Hospital General Universitario de Castellón y el Hospital Comarcal de Vinaròs. Además, se sigue trabajando en la incorporación de nuevos centros que permitan cubrir mejor todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

PREVENCIÓN DE LAS ETS

Por otro lado, desde la Conselleria de Sanidad se realiza una importante la labor de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, como es el caso de la gonorrea, han informado desde la Generlaitat.

De hecho, el sistema sanitario público valenciano cuenta con una red de Centros de Salud Sexual y Reproductiva distribuida entre los diversos departamentos de salud y formada por 80 centros asistenciales, ubicados en los centros de salud o en las instalaciones del propio hospital.

A nivel asistencial, durante el año 2021 estos centros atendieron un total de 390.305 consultas. La labor que realizan se centra en ofrecer información y prestación de métodos anticonceptivos, la orientación y atención a la esterilidad, control y tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, consejo prenatal y génetico, IVE o la detección precoz de la patología genital y mamaria, entre otros.

El proyecto está financiado por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del Programa para el apoyo a personas investigadoras con talento-Plan GenT. Además, cuenta con financiación por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en su Convocatoria 2020 DE AYUDAS A «PROYECTOS DE I+D+I».