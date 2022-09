Cae un grupo criminal de falsos revisores de luz que robaba en viviendas de ancianos de Madrid y Alicante

A los componentes de la banda, procedente de Fuenlabrada y que se había afincado de forma temporal en una vivienda ocupada en Calpe, se les han imputado los delitos de robo, hurto, receptación, estafa y pertenencia a organización criminal.

Así, el Juzgado de Guardia de Dénia ha decretado la puesta en libertad de todos los miembros con la prohibición de salir del territorio nacional y presentación periódica en los Juzgados, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La investigación se inició tras detectar el cuerpo armado un incremento de robos y hurtos en el interior de viviendas en la localidad de Calpe y municipios limítrofes de la comarca de la Marina Alta.

El modus operandi siempre era el mismo, dado que por teléfono seleccionaban a sus víctimas, que casi todas tenían una media de edad de 80 años, para luego concertar una cita con la promesa de abaratar la factura de la luz. Una vez en el domicilio, mientras uno de los miembros distraía a la víctima, el resto desvalijaba la vivienda.

Asimismo, si la víctima se percataba del robo, los delincuentes no dudaban en utilizar la violencia física para huir del lugar. Igualmente, si el inquilino no se encontraba en la casa, no dudaban en acceder con falsas llaves o instrumentos similares como ganzúas.

Por ello, el Área de Investigación del Puesto Principal de Calpe inició la operación bajo el nombre de Garles. En un primer momento, tras un estudio exhaustivo de toda la documentación, intensificaron los controles en Calpe en el horario en el que actuaba la banda.

El 6 de septiembre, los agentes consiguieron identificar a los ocupantes de un vehículo, todos ellos con antecedentes policiales por hechos similares. Según avanzaba la operación, los agentes pudieron acreditar que la banda estaba compuesta por cinco varones que eran los responsables de más de una decena de delitos de robos y hurtos en viviendas en las localidades de Calpe, Benissa, Teulada, La Vila Joiosa, El Campello y Alcorcón (Madrid).

Finalmente, el 8 de septiembre los agentes, al conocer que el grupo criminal iba a abandonar la vivienda ocupada con la intención de trasladarse a otra provincia, procedieron a la detención de los cinco delincuentes.

En el operativo también han intervenido 2.000 euros en efectivo, llaves maestras y llaves magnéticas falsas, diversas herramientas y una tarjeta bancaria que había sido sustraída a una de las víctimas.

Además, se ha podido incautar el vehículo a motor utilizado por la banda para cometer los delitos. La Guardia Civil no descarta que puedan aparecer nuevos perjudicados, por lo que la investigación continúa abierta.