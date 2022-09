Impuestos a la petroleras, ayudas a las pymes, más fondos para Ucrania, ley de materias críticas: todos los anuncios de Von der Leyen

La trascendencia del momento actual para la UE es muy elevada, con una guerra en sus puertas y sucesivas crisis que causan estragos directamente en los ciudadanos. Así planteó este miércoles Ursula von der Leyen su discurso sobre el estado de la Unión: es un punto de inflexión para Europa y por eso la presidenta de la Comisión encadenó anuncios con llamamientos de unidad, más independencia y una mejor preparación para los escenarios duros. La dirigente alemana dejó varias frases relevantes, pero sobre todo dibujó un panorama exigente y lleno de retos. ¿Cuáles fueron los anuncios de la líder del Ejecutivo comunitario?

Más fondos para Ucrania

Una de las medidas más importantes que dejó Von der Leyen en Estrasburgo fue un paquete de 100 millones de euros para la reconstrucción de escuelas en Ucrania, el acceso del país al roaming europeo y mayor acceso al mercado único. Ante la mirada de la primera dama ucraniana, Olena Zelenska, que fue la invitada de honor, la dirigente alemana aseguró que Bruselas "trabajará para garantizar un acceso sin fisuras al mercado único". Recordó además que más de setenta centros escolares han sido atacados durante la invasión rusa. "El futuro de los ucranianos empieza en las escuelas", sentenció la presidenta.

Ayudas a las pymes

La Comisión va a presentar también un paquete de ayuda para las pymes "para que haya un mejor acceso a nuestra economía". Esto va de la mano, dijo, de una revisión de la gobernabilidad económica. Y ahí la presidenta dividió el mensaje en dos partes que no son contrarias sino complementarias y buscan el abrazo de todos los Estados miembros: habrá una revisión de las reglas fiscales -suspendidas hasta 2024- como piden los países del sur, pero, dijo, tiene que haber también "responsabilidad", tal como exigen los en el norte. "Necesitamos unas reglas fiscales que permitan realizar inversiones estratégicas, mientras aseguramos la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los Estados tendrán más flexibilidad, pero tendrán que rendir cuentas sobre lo comprometido", añadió Von der Leyen.

Medidas de ahorro energético

El punto clave, eso sí, fue la energía. Y ahí la líder confirmó medidas para limitar los beneficios extraordinarios de las compañías productoras de electricidad inframarginales, a partir de renovables o nuclear. Asimismo, la tasa del 33% a las productoras a partir de combustibles fósiles se añadirá y, entre todo, calculan, se podrán recaudar 140.000 millones de euros. No entrará en las medidas propuestas, en cambio, un tope al precio del gas, al ser un mercado demasiado amplio. Además, anunció la creación de un nuevo Banco Europeo de Hidrógeno, con un total de 3.000 millones en inversiones. Esto, de hecho, podría ser decisivo para la viabilidad del MidCat a medio y largo plazo, por lo que afecta directamente a España.

Independencia en cuanto a materias críticas

En un mundo bipolar Von der Leyen cree que la Unión necesita a hacer frente a los "caballos de Troya" que quieren adentrarse en Europa, no solo a nivel económico y de dependencias, sino también por ejemplo a través de las universidades. No solo con Rusia, sino también con China. Y en el caso del gigante asiático la baza es la tecnología y precisamente por eso la presidenta anunció una ley europea de materias primas críticas. El movimiento busca no depender de China en esa área, y la presidenta pone como ejemplo el problema que se ha generado ahora con la energía. "Quiero que se cree un nuevo fondo europeo de soberanía".

Una Convención política... sobre los Tratados

Por otro lado, Von der Leyen quiso entrar en debates más endebles y un anuncio muy sonoro fue también la llamada a una Convención Política, necesaria para la reforma de los Tratados. Pero los Estados miembros, que son los que tienen la última palabra, están muy divididos en ese aspecto. Eso sí, la presidenta asume que para dejar "un mundo mejor" a las nuevas generaciones y para ello "hay que afrontar seriamente las reformas". En cambio, los 27 no parecen por la labor. Von der Leyen, eso sí, considera que es el momento de "renovar la promesa" que es la UE y pide "acercarla más a los ciudadanos".

Un frente para defender la democracia

La presidenta de la Comisión Europea consideró que la invasión rusa "es un ataque contra nuestros valores" y por eso anunció, en colaboración con Estados Unidos, "un pacto para la defensa de la democracia" y valora la posibilidad de que se incluya la corrupción en el régimen de sanciones por violaciones de derechos humanos. Además, defendió el mecanismo de condicionalidad de los fondos, en un mensaje implícito a países como Hungría y Polonia, pero sin hacerlo abiertamente.