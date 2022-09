Junqueras se suma a PNV y Bildu y reclama que Cataluña gestione el nuevo impuesto a la banca y las energéticas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este miércoles en un desayuno informativo en Madrid que su partido tiene intención de reclamar que sea la Generalitat de Cataluña quien gestione el nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las compañías eléctricas. La formación catalana se suma así a la exigencia de PNV y EH Bildu, que planean apoyar los nuevos gravámenes, pero demandan que en el País Vasco y Navarra sean administrados por las administraciones forales.

El apoyo de ERC, así como el de EH Bildu, PNV y otros socios habituales del Gobierno de Pedro Sánchez, facilitó precisamente la admisión a trámite del nuevo impuesto en el Congreso de los Diputados este martes. Junqueras ha defendido que la política fiscal es una "herramienta fundamental", aunque ha reconocido que no siempre tiene que tener como objetivo incrementar la recaudación fiscal, sino que puede utilizarse también "para ayudar a modificar el comportamiento o las pautas de consumo de la sociedad".

En ese sentido, el líder catalán ha amparado también la creación de impuestos verdes y ha remarcado que "la apuesta de la Generalitat por las energías renovables es firme" no solo por la situación actual de crisis energética, sino también por su potencial para abaratar los costes de producción. De hecho, ha reconocido que si hasta la fecha no se ha invertido lo suficiente en renovables ha sido porque el mix energético español era uno de los "más baratos", de manera que el encarecimiento actual supone un incentivo.

Preguntado por otra de las medidas anticrisis del Gobierno, el presidente de ERC ha afirmado que "hay muchas experiencias históricas que demuestran que el control de precios es muy difícil". No obstante, ha matizado que dicha complejidad no es "ni bueno ni malo", simplemente es "muy difícil porque puede generar muchos inconvenientes". La misma ambigüedad ha mostrado al referirse a la negociación de los presupuestos generales, al expresar que de momento "está complicado", lo cual no quiere decir que al final no vayan a avalar las cuentas.

En cualquier caso, Junqueras ha reconocido que todo apunta a que estamos ante un otoño caliente y ha comparado la situación actual con la de 2009. "Aquí hay un duelo de dos titanes", ha ilustrado, refiriéndose a la fuerza contrapuesta de una inflación provocada por "una oferta monetaria gigante", por un lado, y un cambio tecnológico que debería permitir la reducción de los costes de producción, por otro.

Por ello, el presidente de ERC ha sostenido que los fondos europeos son fundamentales para superar la crisis, pero ha defendido que las ayudas deben llegar a universidades y centros capaces de "impulsar el cambio tecnológico y la innovación científica". "Por desgracia el Gobierno español no está consiguiendo distribuir estos fondos ni en tiempo ni en cuantías", ha lamentado el exdiputado, que ha añadido que "deberíamos ser mucho más ágiles y tener objetivos mejor definidos".