El municipio denuncia la falta de médicos de Atención Primaria

"Los fines de semana no tenemos servicio de Atención Primaria y la gente, no olvidemos que se trata de una población envejecida, se ve obligada a ir a Oviedo en un taxi o como pueda", explica Mino García. "Están hablando todo el día de preservar el medio rural, pero esto no son condiciones y la gente ya está cansada", apostilla el alcalde.

Destaca el regidor que el problema es, en su opinión de mala gestión, "por cuanto ven que si se trata de una guardia por un día festivo sí que aparecen los médicos necesarios". "No sabemos si se trata de una cuestión de dinero pero lo que está claro es que así no es como se fija población en el medio rural ni como se gestiona adecuadamente la sanidad pública en la zona", ha incidido.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento "exigen que se restablezca este servicio que es una necesidad y que no vuelvan a sufrir de nuevo esta circunstancia".