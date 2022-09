El expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 92 años, será sometido a una prueba cerebral este miércoles para conocer el alcance del ictus que padeció y por el que se encuentra ingresado en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Con esta prueba, el equipo médico que le está tratando quiere cerciorarse de las posibles secuelas que le haya podido causar este accidente vascular que sufrió el pasado lunes.

Han sido este propio equipo sanitario el que ha confirmado dicha intervención para estimar su estado neurológico y que llevará a cabo la Unidad de Ictus a la emisora de radio El Mon a Rac 1. Al haberle administrado sedantes, ello no permite poder analizar si ha padecido secuelas cognitivas.

Fue intervenido de urgencia en este centros sanitario, en el que sigue ingresado, y donde se encuentra "consciente y habla". Su estado de salud es "estable" y no ha experimentado variaciones respecto al pasado martes. La intervención a la que fue sometido en Sant Pau fue "bien" y no hay de momento "riesgos vitales" para el paciente. La familia, no obstante, es consciente de que Pujol "no quedará igual" tras este percance de salud y que tendrá que pasar por un largo proceso de recuperación. Así lo han declarado en la emisora catalana Rac 1.