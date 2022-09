Cultura inicia nova temporada a la Filmoteca amb una mostra del nou cinema romanés

Com en anteriors temporades, la Filmoteca col·labora amb Instituto Cultural Rumano per a portar a València el millor cinema romanés contemporani. Es podran veure sis pel·lícules de producció recent, premiades en festivals, entre les quals es troben els últims llargmetratges dirigits per Radu Muntean i Radu Jude, dos dels cineastes veterans més destacats de Romania, ha informat la Generalitat.

En aquesta selecció també figuren debutants com Eugen Jebeleanu, director d'una de les poques pel·lícules de temàtica LGTB filmades a Romania, o la jove Alina Grigore, que va triomfar amb 'Blue Moon' en la passada edició del Festival de Sant Sebastià.

El cicle s'inicia el divendres 16 de setembre, a les 18 hores, amb la projecció de 'Un polvo desafortunado o porno loco' (2021), amb la qual Radu Jude va obtindre l'Os d'Or en la passada edició del Festival de Berlín.

Considerat com un dels noms més destacats del cinema romanés, Jude ofereix en la seua última pel·lícula una gran sàtira sobre l'emergència sanitària generada per la pandèmia de la Covid, però també un retrat àcrata i mordaç sobre la societat actual amb una combinació de gèneres entre la comèdia negra, el fals documental i el cinema de denúncia social.

Dividida en tres episodis, la pel·lícula se centra en la història d'una professora de Secundària (Katia Pascariu) que publica un vídeo personal de pornografia amateur en una web. Les conseqüències de la seua decisió li afectaran profundament, a ella i a la comunitat educativa en la qual treballa.

El dimarts 20 de setembre, a les 20 hores, la Filmoteca projecta 'No Rest for the Old Lady' (2021) d'Andrei Gruzsniczki. La pel·lícula narra la història d'Emil, un ancià que viu en un llogaret remot i ha perdut recentment a la seua esposa Smaranda. El temps passa i el vidu s'adona que el seu amic Titi pareix tindre els dies comptats. Vol animar-lo, però res l'ajuda. I és que, quaranta dies després de la seua mort, Smaranda s'instal·la en la casa de Titi i comença a perseguir-lo.

El divendres 23 de setembre, a les 20.15 hores, la Filmoteca projecta 'Poppy Field' (2020) d'Eugen Jebeleanu, que va ser presentada al Festival de Gijón i va obtindre el premi a la millor pel·lícula en el D'A Film Festival de Barcelona. La pel·lícula és una de les poques produccions romaneses que s'aproxima a la temàtica LGTB.

Un jove policia de Bucarest, que manté la seua homosexualitat en secret, es veurà obligat a intervenir en un assalt d'un grup homòfob i ultranacionalista en una sala de cinema durant la projecció d'una pel·lícula 'queer'. Després de la seua intervenció, serà extorsionat per un dels membres del grup. Basada en un fet real, 'Poppy Field' reflexiona sobre les contradiccions del personatge protagonista, un policia en conflicte constant amb si mateix per culpa del seu entorn heterosexual.

El dissabte 24 de setembre, a les 18 hores, la Filmoteca projecta 'Entre valles' (2021) de Radu Muntean. Estrenat en la Quinzena dels Realitzadors del Festival de Cannes, el seté llargmetratge de ficció de Muntean es va presentar també en els festivals de Toronto i de Gijón, on li va ser atorgada la Menció Especial del Jurat. La pel·lícula ofereix una reflexió enginyosa sobre el significat de la caritat i els límits de l'altruisme.

Maria, Dan i Ilinca estan en el seu habitual viatge humanitari de finalització d'any. Condueixen els seus grans tot terrenys per brutes carreteres de muntanya per a arribar a pobles llunyans i oferir borses de regals als vilatans. Tot pareix anar bé per al grup de voluntaris fins que coneixen a un ancià solitari i accedeixen a portar-lo a la serradora on suposadament treballa.

El dimecres 28 de setembre, a les 18 hores, la Filmoteca projecta 'Imaculat' (2021), dirigida per Monica Stan i George Chiper. Ambientada en un centre de desintoxicació, la pel·lícula va obtindre el premi León de Futur a la millor òpera primera en la passada edició del Festival de Venècia.

Quan el seu nóvio yonqui acaba en la presó, els pares de Daria la porten a rehabilitació perquè deixe l'heroïna i torne a ser una bona filla. Dins de la clínica, la seua aparent innocència li fa guanyar-se la protecció dels drogoaddictes, en la seua majoria homes, però prompte descobrix que aquest tracte especial té un alt preu.

El dissabte 1 d'octubre, a les 18 hores, la Filmoteca conclou aquesta mostra de cinema romanés amb la projecció de 'Blue Moon' (2021) d'Alina Grigore. Guanyadora de la Petxina d'Or en la passada edició del Festival de Sant Sebastià, la pel·lícula narra l'evolució psicològica d'una jove cap al seu procés de deshumanització. Mentre intenta aconseguir una educació superior, una ambigua experiència sexual amb un artista serà l'esperó que la porte a enfrontar-se a la violència de la seua disfuncional família.