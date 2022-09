AMP.- Puig confia que la Comunitat Valenciana pot ser autosuficient en energia a mitjà termini

Així ho ha avançat en un fòrum organitzat per Europa Press amb la participació de representants d'empreses valencianes i amb implantació en l'autonomia com Coix Energy, Grant Thornton, Ford, Ouigo, Vectalia, Caixa Popular, Global Omnium i Importaco. S'analitzen tres qüestions clau: la sostenibilitat i innovació, la innovació i la mobilitat sostenible i el creixement sostenible i la vertebració territorial.

Puig ha lligat l'objectiu d'autosuficiència energètica a les 452 instal·lacions de renovables que tramiten actualment la Generalitat i l'Estat a la Comunitat Valenciana. "Quan estiguen en marxa, la nostra producció d'energia superarà a la demanda de famílies i empreses: un 13% més", ha asseverat, insistint que la "ambició" és ser autosuficients a mitjà termini.

Segons ha apuntat, la Comunitat genera el 70% de l'energia que consumeixen els valencians (18.000 gigawatts enfront de 27.000), mentre amb les 452 instal·lacions creu que es cobriria la potència de generació que representen les no renovables. "Aquest salt, per descomptat, exigeix una agilitat administrativa que estem accelerant i que, des de l'autocrítica, encara hem de millorar", ha recalcat.

A més, el president valencià ha descartat els "falsos debats" sobre la necessitat de mantindre obertes les centrals nuclears quan el seu tancament està previst per a 2030.

En general, ha relacionat el lema del fòrum, 'Cap al futur', defenent que "el fatalisme no és una opció" i que l'única certesa és que "el demà ens passarà la factura del món de hui". "Si volem ser bons avantpassats, no podem ja mirar cap a un altre costat", ha reivindicat.

Ha advertit així sobre el cost de la dependència energètica, que "les pandèmies no són coses del passat ni ficcions distòpiques" i que les conseqüències de l'emergència climàtica es van deixar veure en la DANA de 2019 a la Vega Baixa, en els incendis devastadors d'aquest estiu a Begís i Vall d'Ebo i en "aquesta calor insuportable de dia i de nit".

En aquest escenari, per a "la nova Comunitat Valenciana del futur immediat" ha advocat per la transició energètica com a primer eix, sobre el que ha ressaltat el "detall desconegut" que actualment hi ha el doble de treballadors públics -de 51 en 2015 a 110 després de les incorporacions d'estiu- dedicats a tramitar expedients de renovables.

Una "prioritat màxima" que ha lligat amb els objectius de sobirania energètica per a evitar "xantatges", solidaritat "sense egoismes ni traves absurdes" i sostenibilitat per a donar un salt productiu. Ha tornat a destacar així el camp "revolucionari" de l'hidrogen 'verd' com a font d'ocupació i solució barata per a sectors com el taulell.

MÉS ENLLÀ DEL VEHICLE

En el camp de la indústria i de la mobilitat, Puig ha celebrat les "fites històriques" que suposarà en els pròxims anys la instal·lació de la gigafactoria de Volkswagen en Parc Sagunt II i l'electrificació de Ford Almussafes, la qual cosa en la seua opinió suposa concentrar a la Comunitat la cadena de valor del "vehicle del demà".

Açò sí, ha remarcat que no només participen les dos multinacionals perquè "la nova mobilitat va més enllà del vehicle" i la Comunitat està posicionada en la branca ferroviària amb Stadler i Ilsa, la naviliera amb Balearia i l'aèria amb Air Nostrum. "Bases sòlides", al seu parer, per a posicionar a la regió com a pol de mobilitat sostenible del sud d'Europa.

Paral·lelament, en matèria d'innovació ha posat en valor el posicionament de la Comunitat com a regió innovadora a Europa avançant 29 posicions des de 2015, "el major increment d'Espanya". "Som competitius", ha dit, i ha ressaltat que València i Alacant són la tercera i quarta ciutats espanyoles que més inversions capten en emprenedoria innovadora amb companyies com a HP i organitzacions com l'ONU.

La innovació, ha defès, també ha de beneficiar a la indústria valenciana "de sempre" com l'agroalimentación, el calçat, el tèxtil o la ceràmica, activitats sense les quals "la Comunitat no té futur".

"NO PARAREM" DE REIVINDICAR EL FINANÇAMENT

D'altra banda, Puig ha advocat per la igualtat l'oportunitats i per cuidar la conciliació laboral i familiar i combatre tant l'envelliment en solitud com l'"oblit" dels pobles de l'interior en risc de despoblació.

Per a açò ha instat a aprofitar al màxim els fons europeus Next Generation, a augmentar la productivitat de l'economia i ha tornat a exigir una reforma del sistema de finançament autonòmic. "Ho mereixem i no ho pararem de reclamar", ha asseverat.

També ha dedicat paraules en el seu discurs per al recentment mort Javier Marías, amb el títol de la seua novel·la 'Así comienza lo malo' per a saber aprendre de les "desgràcies", i per al tenista murcià Carlos Alcaraz a qui ha desitjat sort en la seua participació en la Copa Davis a València.

Ximo Puig ha agraït a l'agència Europa Press el seu "esforç de descentralització" com "una nova mirada al que ha de ser el nostre país", un fet que ha lligat amb la seua aposta per una Espanya plural i no concentrada en la capital.