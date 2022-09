Un seminario aborda en Logroño la transformación de Pontevedra, "ejemplo nacional" del cambio de ciudad a zona peatonal

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha agradecido la presencia de Mosquera para "intercambiar experiencias". Así, ha reconocido, "hemos visitado la ciudad de Logroño para conocer los avances y ahora él contará en las jornadas -a las que acudirán técnicos municipales, Colegio de Arquitectos, ingenieros de caminos y otras organizaciones- cómo ha sido la transformación de Pontevedra".

Como ha dicho Caballero, una transformación "que ha supuesto un ejemplo nacional e internacional de cómo se ha pasado a una ciudad totalmente peatonal".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra y concejal desde 1991 fue encargado en el año 1999, junto al alcalde, de poner a funcionar y a andar la transformación de Pontevedra.

Con respecto a Logroño, ha dicho Mosquera, "es una ciudad espléndida, muy avanzada urbanísticamente y compacta, con pocas distancias y densidad de ocupación".

"CLICHÉS Y TÓPICOS"

Como ha reconocido, la transformación de una ciudad cuenta con aspectos muy amplios que están "poco estudiados" y para el experto éste es "uno de lo graves problemas que hay para cambiar el modelo de movilidad y espacio público y organizativo de la ciudad".

"Está poco estudiado y siguen circulando cantidad de clichés y tópicos que no tienen nada que ver con el funcionamiento de la ciudad, ha reflexionado.

Además, en los años de transformación de Pontevedra, "hemos tenido que aprender mucho a base de correcciones. Y en el caso de Logroño hay muchas cosas que se pueden aprender o valorar".

Como ha explicado -"y aunque parezca una contradicción"- cuando se restringe el tráfico en la calle de la ciudad "la gente se pregunta: ¿Dónde va ese tráfico?, y esa pregunta está mal porque ese tráfico deja de existir. Son datos corroborados, el tráfico de agitación, es decir, aquel que busca una plaza para estacionar, ya no existe y ordenar esta situación hace que el conductor no se cabree por no encontrar aparcamiento y hace un favor a la ciudad porque tranquiliza y gana espacio público".

Cuando se hizo en Pontevedra, ha dicho, "se redujo el tráfico en el primer anillo de la ciudad como dos tercios y en la parte histórica entre un 90 y un 95 por ciento. Parece contradictorio pero es lógico. El tráfico funciona mucho mejor y podemos decir que en Pontevedra no hay retenciones, más que alguna muy puntual en momentos muy concretos".

Por todo ello, ha finalizado, "hay todo un corpus de conocimiento asentado pero que está muy mal divulgado a cómo funciona el tráfico en la ciudad" pero hay que basarse en "ejemplos y en asuntos demostrados".