Cultura inicia nueva temporada en la Filmoteca con una muestra del nuevo cine rumano

Como en anteriores temporadas, la Filmoteca colabora con el Instituto Cultural Rumano para traer a València el mejor cine rumano contemporáneo. Se podrán ver seis películas de producción reciente, premiadas en festivales, entre las que se encuentran los últimos largometrajes dirigidos por Radu Muntean y Radu Jude, dos de los cineastas veteranos más destacados de Rumanía, ha informado la Generalitat.

En esta selección también figuran debutantes como Eugen Jebeleanu, director de una de las pocas películas de temática LGTB filmadas en Rumanía, o la joven Alina Grigore, que triunfó con 'Blue Moon' en la pasada edición del Festival de San Sebastián.

El ciclo se inicia el viernes 16 de septiembre, a las 18 horas, con la proyección de 'Un polvo desafortunado o porno loco' (2021), con la que Radu Jude obtuvo el Oso de Oro en la pasada edición del Festival de Berlín.

Considerado como uno de los nombres más destacados del cine rumano, Jude ofrece en su última película una gran sátira sobre la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la Covid, pero también un retrato ácrata y mordaz sobre la sociedad actual con una combinación de géneros entre la comedia negra, el falso documental y el cine de denuncia social.

Dividida en tres episodios, la película se centra en la historia de una profesora de Secundaria (Katia Pascariu) que publica un vídeo personal de pornografía amateur en una web. Las consecuencias de su decisión le afectarán profundamente, a ella y a la comunidad educativa en la que trabaja.

El martes 20 de septiembre, a las 20 horas, la Filmoteca proyecta 'No Rest for the Old Lady' (2021) de Andrei Gruzsniczki. La película narra la historia de Emil, un anciano que vive en una aldea remota y ha perdido recientemente a su esposa Smaranda. El tiempo pasa y el viudo se da cuenta de que su amigo Titi parece tener los días contados. Quiere animarlo, pero nada ayuda. Y es que, cuarenta días después de su muerte, Smaranda se instala en la casa de Titi y comienza a perseguirlo.

El viernes 23 de septiembre, a las 20.15 horas, la Filmoteca proyecta 'Poppy Field' (2020) de Eugen Jebeleanu, que fue presentada en el Festival de Gijón y obtuvo el premio a la mejor película en el D’A Film Festival de Barcelona. La película es una de las pocas producciones rumanas que se aproxima a la temática LGTB.

Un joven policía de Bucarest, que mantiene su homosexualidad en secreto, se verá obligado a intervenir en un asalto de un grupo homófobo y ultranacionalista en una sala de cine durante la proyección de una película 'queer'. Tras su intervención, será extorsionado por uno de los miembros del grupo. Basada en un hecho real, 'Poppy Field' reflexiona sobre las contradicciones del personaje protagonista, un policía en conflicto constante consigo mismo por culpa de su entorno heterosexual.

El sábado 24 de septiembre, a las 18 horas, la Filmoteca proyecta 'Entre valles' (2021) de Radu Muntean. Estrenado en la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes, el séptimo largometraje de ficción de Muntean se presentó también en los festivales de Toronto y de Gijón, donde le fue otorgada la Mención Especial del Jurado. La película ofrece una reflexión ingeniosa sobre el significado de la caridad y los límites del altruismo.

Maria, Dan e Ilinca están en su habitual viaje humanitario de fin de año. Conducen sus grandes todoterrenos por sucias carreteras de montaña para llegar a pueblos lejanos y ofrecer bolsas de regalos a los lugareños. Todo parece ir bien para el grupo de voluntarios hasta que conocen a un anciano solitario y acceden a llevarlo al aserradero donde supuestamente trabaja.

El miércoles 28 de septiembre, a las 18 horas, la Filmoteca proyecta 'Imaculat' (2021), dirigida por Monica Stan y George Chiper. Ambientada en un centro de desintoxicación, la película obtuvo el premio León de Futuro a la mejor ópera prima en la pasada edición del Festival de Venecia.

Cuando su novio yonqui acaba en la cárcel, los padres de Daria la llevan a rehabilitación para que deje la heroína y vuelva a ser una buena hija. Dentro de la clínica, su aparente inocencia le hace ganarse la protección de los drogadictos, en su mayoría hombres, pero pronto descubre que este trato especial tiene un alto precio.

El sábado 1 de octubre, a las 18 horas, la Filmoteca concluye esta muestra de cine rumano con la proyección de 'Blue Moon' (2021) de Alina Grigore. Ganadora de la Concha de Oro en la pasada edición del Festival de San Sebastián, la película narra la evolución psicológica de una joven hacia su proceso de deshumanización. Mientras intenta conseguir una educación superior, una ambigua experiencia sexual con un artista será el acicate que la lleve a enfrentarse a la violencia de su disfuncional familia.