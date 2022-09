Puig anuncia que la Comunitat Valenciana treballa en la candidatura per a acollir l'Agència de Supervisió d'IA

Puig ha llançat aquest anunci en un fòrum organitzat per Europa Press amb la participació de representants d'empreses valencianes i amb implantació en l'autonomia com Coix Energy, Grant Thornton, Ford, Ouigo, Vectalia, Caixa Popular, Global Omnium i Importaco. S'analitzen tres qüestions clau: la sostenibilitat i innovació, la innovació i la mobilitat sostenible i el creixement sostenible i la vertebració territorial.

Aquest dimarts, amb la seua aprovació en Consell de Ministres, el Govern va iniciar el procés per a triar la seu de l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial (Aesia), que estarà situada fora de Madrid.

El pas donat per l'Executiu obri un termini d'un mes per a determinar els criteris del procés de selecció al qual es podran entitats locals i comunitats autònomes i de sis mesos per a escollir la seu.

La nova agència compta amb cinc milions d'euros de dotació per a enguany i té entre les seues comeses supervisar els usos d'aquesta tecnologia i minimitzar els seus riscos al mateix temps que fomenta la creació d'un ecosistema d'investigació i empresarial. De moment, entre les candidates esperades es troben Granada i Santiago de Compostel·la.