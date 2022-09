Ucraïna.- La Generalitat becarà 80 universitaris ucraïnesos i 40 investigadors que han fugit de la guerra

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la jornada 'Comunitat Valenciana cap al futur', organitzada per Europa Press, on ha indicat que aquesta ajuda constarà de dos milions d'euros i que s'aprovaran en un decret del Consell pròximament.

Puig ha defès que la idea darrere d'aquest decret és que "cap valencià, i valencià és aquell que viu, treballa o vol ser, d'aquesta comunitat afronte en solitari les conseqüències de la guerra".

Durant la seua intervenció, el president ha indicat que l'educació és "el major ascensor social" i ha defès que tinga el "mínim cost possible" per a les famílies amb "més beques, més ajudes al menjador, llibres de text gratuïts, matrícules universitàries rebaixades contra la inflació i educació gratuïta des dels dos anys".

També ha posat en valor la formació professional i ha apuntat que la parada dels titulats en FP oscil·la entre un 6,5% i 7,5%, "molt per davall del nivell mitjà d'atur" i que els seus salaris són "equivalents o superiors" als dels universitaris, per la qual cosa s'ha preguntat: "És sensat no prestigiar la FP?". "Per descomptat que no", ha agregat.

De fet, ha indicat que aquest és un "gran objectiu" per a la pròxima legislatura, en la qual busquen "crear un imaginari que faça més atractiva la formació professional" perquè "no és un problema d'eixides, és un problema de relat".

