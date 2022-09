New Balance para toda la familia desde solo 32 euros gracias a El Corte Inglés

Hay marcas de zapatos y zapatillas que todo el mundo quiere tener por su firma, comodidad o por sus diseños, da igual la razón por la que te decantes, pero tienes claro que quieres hacerte con un modelo. Por ejemplo, en los años 80 todos los jóvenes querían tener unas Yumas Galaxia, que tenían un corte parecido a las Nike Air, que también quería tener todo el mundo. Hoy en día, aunque esa fiebre sigue con la segunda firma, hay otra marca de zapatillas que todo el mundo quiere probar: las New Balance.

Estas zapatillas se caracterizan y son muy famosas por su comodidad para el día a día y por sus diseños innovadores e inigualables que nos permiten vestir a la moda. No obstante, su precio suele ser elevado, a no ser que sepamos dónde buscar. Por eso, desde 20deCompras no queremos que pierdas la oportunidad que ha lanzado esta semana El Corte Inglés, ya que ha rebajado la mayoría de sus modelos de New Balance ideales para vestir y hay un par esperándote. Da igual que seas hombre, mujer o niño.

Así que, si quieres encontrar tu zapatilla ideal y no perder esta oportunidad, ya que ¡los modelos están a mitad de precio!, toma nota.

Ideales para niños

Las zapatillas casual de niños Shifted han pasado de costar 65 euros a solo 32, así que si tu hijo o hija necesita renovar un par ahora que ha vuelto el colegio esta es la oportunidad. Están disponibles en tonos azules y rosas, pero también en negro y azul o, incluso, en color rojo. Así que, tus hijos podrán elegir qué modelo les gusta más para su día a día.

¡Las mejores para volver al cole! El Corte Inglés

¡Las más atrevidas!

Y para atrevidas, las zapatillas casual de hombre 327 de ¡color mostaza! Cualquier look de tu día a día se convertirá en uno rompedor, gracias a estas zapatillas con un diseño renovado y un color de escándalo. Lo mejor es que es una de las favoritas que ahora se encuentra a mitad de precio. La zapatilla 327 tiene el foco puesto en los modelos clásicos de los años 70, pero con una meta de innovación. Posee una reinterpretación angular de la clásica silueta de cuña aerodinámicamente minimalista, una N de gran tamaño aplicada asimétricamente y una suela exterior envolvente con tacos inspirada en las pistas de tierra.

¡También disponibles en verde bosque o azulón! El Corte Inglés

¡También a mitad de precio!

Por último, no podíamos dejar de destacar otro de los modelos más vendidos, que posee pequeños y agradables detalles de diseño que unen lo clásico con las marcas de tendencia. Como, por ejemplo, su logo sobredimensionado que lo diferencia de los modelos de los 70. Además, esta zapatilla de mujer tiene una suela elevada que le otorga confort, estilo y elegancia convirtiéndola en el modelo perfecto para los looks más urbanos.

¡Ideales para el día a día! El Corte Inglés

