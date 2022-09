Marina Ruiz, primera capataz de 'Pesadilla en el paraíso', decide compartir su cama con Omar Sánchez: "A disfrutarlo"

Telecinco emitió este martes 13 de septiembre, y justo antes de Got Talent, un pequeño repaso sobre las últimas novedades de Pesadilla en el paraíso, el nuevo reality de Mediaset. Aunque este no ha hecho más que empezar, ya han surgido las primeras riñas entre los concursantes.

Marina Ruiz y Omar Sánchez son un apoyo el uno para el otro en 'Pesadilla en El Paraíso', de eso no cabe duda y es que su complicidad y tonteo cada vez va a más, aunque todavía no ha pasado nada entre ellos, después de que ella rechazase un beso al canario en el baño.

Ahora, ella se ha convertido en la primera capataz de la edición y no ha dudado en compartir su privilegio con él. Alyson Eckmann, Steisy, Omar Sánchez y Marina Ruiz se han enfrentado a la primera prueba de capataz del programa y ha sido dentro del 'laberinto del ciegotauro'.

Prueba que ha consistido en que uno de ellos consiga liberal la llave que se esconde dentro del laberinto y sacarla en menos de 3 minutos para poder abrir la urna del bastón del capataz, con la dificultad de que habrá tres cigotauros con los ojos tapados que estarán escondidos dentro y la llave tendrá una campana que podrán escuchar ellos para conseguir que no salga del recorrido.

Después de que los cuatro concursantes hayan realizado su prueba, Marina se ha convertido en la primera capataz de 'Pesadilla en El Paraíso', algo por lo que se ha mostrado realmente feliz: "Estoy que no me lo creo, lo mejor de todo es que no confiaba en mis dotes de capataz y ahora les sorprenderé".

Y esto no ha terminado aquí, además de la inmunidad que le da ser capataz, ella tiene el privilegio de dormir en una habitación con todas las comodidades y ha tenido que decidir si está ella sola o lo comparte con la persona que ella decida.

Lara Álvarez le ha comunicado que tiene la posibilidad de dormir en la habitación de capataz y compartirlo con alguien y ella ha decidido que ser Omar Sánchez el privilegiado: "Me han dicho que la cama es grande". Decisión que ha alegrado mucho al surfista: "A disfrutarlo esta semana".