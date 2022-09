Un voluntario de La Palma critica la hipocresía con los afectados: "Cuando se apagó el volcán, nos olvidaron"

Tras un resumen sobre las últimas novedades acontecidas en el reality show Pesadilla en el paraíso, Telecinco emitió este martes 13 de septiembre una nueva entrega de Got talent, la segunda de la edición, que cuenta con la novedad de que Paula Echevarría completa un jurado que ya formaban Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide.

Mario Rodríguez ha presentado una canción propia en 'Got Talent'. El cantante viene desde La Palma para recordar a través de la música la tragedia que vivió la isla tras la erupción del volcán y lograr remover conciencias. "Han solucionado lo del volcán y se han olvidado de nosotros, ahora la situación está peor", explica.

"Cuando erupcionó el volcán estaba tan solo a un kilómetro de mi casa. Gracias a Dios no hubo ninguna perdida material. El volcán estaba muy cerca pero el recorrido de la lava no llegaba. Decidí iniciarme como voluntario y ayudar de alguna manera porque las manos del Ayuntamiento no daban. Entre perdidas de casa y perdidas de trabajo la isla está muy mal", reclama.

"Para mí ‘Got Talent’ es un sueño y un medio muy bueno para dar voz a lo que realmente está pasando", ha dicho Mario antes de comenzar su actuación. A la guitarra y acompañado de un buen amigo, el artista ha interpretado una canción de creación propia en la que habla de lo duro que fue vivir la erupción del volcán. Cuando ha terminado, el público se ha puesto en pie y él ha roto a llorar de la emoción.

"Muchos fueron allí a hacerse la foto y a prometer ayudas que todavía no han llegado. Os hemos olvidado y yo me siento culpable también. Esta es una manera extraordinaria de que os recordemos", ha comentado Risto Mejide.