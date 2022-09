Un imitador de Miguel Bosé deja sin palabras a Dani Martínez: "De lo más completo que he visto"

Tras un resumen sobre las últimas novedades acontecidas en el reality show Pesadilla en el paraíso, Telecinco emitió este martes 13 de septiembre una nueva entrega de Got talent, la segunda de la edición, que cuenta con la novedad de que Paula Echevarría completa un jurado que ya formaban Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide.

“Ha sido como ver a Miguel Bosé”, decía Edurne asombrada. Una vez más, el telón se abría en el teatro de ‘Got Talent’. En medio del escenario, Paulo Rojas. Actor y músico, el artista ha sorprendido con su imitación. Y es que ha interpretado ‘Amante Bandido’, de Miguel Bosé, como si de él mismo se tratara.

“Yo llevo imitando voces toda mi vida, desde que tengo uso de razón. No sabes, los que imitamos voces, lo que disfrutamos cuando nos encontramos con alguien que hace una imitación. Ya no solo cómo has cantado, cada gesto de la cara, cómo has cuidado el parecido físico, cada movimiento. Es absolutamente una barbaridad”, le decía Dani Martínez.

El imitador de Miguel Bosé ahora mismo canta mejor que el original #GotTalent2 pic.twitter.com/CGoYRRYHoq — Désirée Sanz👭🏳️‍🌈♀️🎗💜 (@DesireeSanz) September 13, 2022

Risto destacaba igualmente los gestos e incluso le pedía que repitiera algunos de ellos: “Me han gustado especialmente, has pillado mucho los que hace en directo. Hay que verlos mucho, estudiarse muchas horas sus movimientos, enhorabuena”.

“Ha sido como ver a Miguel Bosé”, añadía Edurne. “Lo clavas”, decía Paula Echevarría. Finalmente, todos los miembros del jurado le daban su 'sí', salvo Risto que, al saber que únicamente imita a Miguel Bosé ha decidido darle un 'no'.