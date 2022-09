De 'El Exorcista' a 'La señal': así ha sido la actuación más terrorífica y flexible de 'Got Talent'

Tras un resumen sobre las últimas novedades acontecidas en el reality show Pesadilla en el paraíso, Telecinco emitió este martes 13 de septiembre una nueva entrega de Got talent, la segunda de la edición, que cuenta con la novedad de que Paula Echevarría completa un jurado que ya formaban Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide.

La primera actuación de la noche ha empezado de la manera más misteriosa. El telón bajaba y, al subir de nuevo, únicamente nos hemos encontrado con una televisión. Pronto ha comenzado a emitir una reproducción terrorífica.

Momentos después, Liberty Barros ha atravesado la pantalla convertida en la niña de la emisión para mostrarnos su talento. Contorsionista, la pequeña de 14 años ha realizado continuos ejercicios que bien podrían parecer imposibles para cualquier otro ser humano.

Cuando creíamos que no podíamos ver más, nuevamente nos demostraba que su flexibilidad no tiene límites. “Me ha gustado mucho tu actuación. Me parece increíble que estemos hechos del mismo material”, decía Paula Echevarría. A su voto positivo se sumaban también el de Edurne y el de Dani Martínez.

Por su parte, Risto le ha dado la enhorabuena por su número pero ha encontrado un ‘pero’: “Sigue trabajando, porque creo que el número puede dar más miedo. Eres demasiado encantadora para dar miedo”. Eso ha hecho que su voto fuera un ‘no’.