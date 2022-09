Mónica Hoyos estalla en 'Pesadilla en el paraíso' por una broma de Israel y este amenaza con abandonar

Telecinco emitió este martes 13 de septiembre, y justo antes de Got Talent, un pequeño repaso sobre las últimas novedades de Pesadilla en el paraíso, el nuevo reality de Mediaset. Aunque este no ha hecho más que empezar, ya han surgido las primeras riñas entre los concursantes.

Una de ellas ocurrió a consecuencia de una broma, algo muy común en el formato. Sin embargo, esta vez no fue bien recibida por la víctima, Mónica Hoyos, y culminó con lo que podría ser el desencuentro definitivo entre ambos, que hasta la fecha se relacionaban con cordialidad.

El vidente de los famosos decidió manchar las sábanas de la presentadora con pasta de dientes. Además, fue él quien avisó a la concursante de lo ocurrido, pero sin desvelarle que había sido él. Hoyos intentó mantener la calma y dijo que alguien estaba intentando llevarla al límite, sin darse cuenta de que el artífice de la jugarreta estaba a su lado.

Más tarde, le preguntó a Pipi Estrada, que dormía la siesta en la habitación, si había visto algo; por su parte, este lo negó. Después, intentó sonsacarles a sus compañeros el nombre del bromista, y finalmente Patricia Steisy le contó que había sido Israel, pero que se había asustado y se había marchado a caminar por el campo al verse incapaz de dar la cara.

Finalmente, este entró en el dormitorio para hablar con Hoyos frente a sus compañeros.

"Es mi cama, yo duermo, tengo que descansar. Ahora sí que se acabó el rollo, me querían encontrar... no se puede estar diciendo 'te amo, eres mi favorita' y querer que salte, no está bien que te manchen una cosa personal", lamentó la afectada.

Según dijo Israel, solo quería disculparse, dejarle sus sábanas y ofrecerse a hacer sus tareas al día siguiente, pero la actitud de la presentadora hizo que reculase: ambos discutieron, no llegaron a ningún acuerdo y, mientras Israel se quejaba del victimismo de Mónica, esta sentenció que no quería saber nada de él durante lo que le restara de concurso, algo que llevó a Israel a amenazar con abandonar... hasta que Steisy lo frenó en seco.