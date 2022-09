Óscar, en 'First dates': "Sé hacer figuras con el pene como una hamburguesa, la Torre Eiffel, un pollito..."

Muchos comensales que acuden a First dates intentan impresionar a sus citas con sus habilidades sexuales. Y eso fue lo que intentó hacer Óscar con Nerea este martes.

La primera en llegar fue la madrileña, que llamó la atención de Carlos Sobera por su tatuaje en el pecho: "Es la unión de las iniciales de mi madre, mi abuela, mi padre y mi hermano", le explicó la joven.

El presentador, sorprendido, exclamó: "¡Menos mal que no tienes 15 hermanos!". A continuación, Nerea se definió como "una chica muy alegre, la psicóloga de mi grupo y también imprescindible, cuando no estoy, me mandan audios", afirmó.

El gallego llegó a continuación: "Soy una persona amable, un poco pícara, con sentido del humor y que hace cualquier cosa por amor", admitió Óscar.

Al conocerse, ambos se llevaron una buena impresión uno del otro. Aunque no parecía ser su prototipo de hombre, Óscar le pareció muy guapo a la madrileña y le gustó mucho su tatuaje. El estudiante, por su parte, destacó que su cita era "una chica vistosa".

Nerea y Óscar, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena encontraron varios puntos en común, como su gusto por el rap, los tatuajes o los signos del zodíaco, pero no coincidieron en su amor por los animales. "Tengo un perro, no lo voy a abandonar, es como mi hijo", afirmó la joven comensal cuando Óscar le dijo que a él no le gustaban mucho.

En un determinado momento de la velada comenzaron a hablar de sexo, y el gallego dejó sin palabras a su cita con una confesión: "Te vas a sorprender muchísimo, pero soy capaz de hacer figuras con el pene", le dijo.

Le contó que un día lo buscó en Google y lleva entrenando para conseguirlo desde los 14 años que encontró el video en Youtube: "Puedo hacer figuras como una hamburguesa, la Torre Eiffel, un pollito, el elefante, la mosca, el canguro… te lo prometo", le dijo el vigués.

Tras la aprobación de la madre de Nerea después de la llamada desde el baño, la madrileña sí que quiso tener una segunda cita con Óscar. El gallego, por su parte, coincidió con ella en probar suerte y volver a quedar.