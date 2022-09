El Gobierno no quiere abrir enfrentamientos con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la decisiva decisión que este órgano debe tomar para renovar la parte que le corresponde del Tribunal Constitucional (TC). Es el mensaje que han venido transmitiendo los miembros del Ejecutivo, también el propio presidente Pedro Sánchez, quien confía en la "responsabilidad" de los vocales y carga las culpas del bloqueo del Poder Judicial en el PP de Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de querer derogar en órganos como el TC las leyes sociales de la coalición de izquierda.

En una entrevista en TVE, Sánchez ha evitado criticar que el órgano de gobierno de los jueces no haya cumplido el plazo que da la ley para designar a los dos magistrados del TC que le corresponden, razón por la cual el Gobierno no ha propuesto a los suyos. Solamente ha dicho que apela a la "responsabilidad del CGPJ", que le consta que se está "negociando" y no duda de que "en unos días tendrán una propuesta".

"Desde el Poder Ejecutivo, respeto la independencia del Poder Judicial. Lo único que puedo hacer es un llamamiento a la responsabilidad y que podamos tener a esos dos candidatos", ha explicado el presidente, para quien la "decepción" no es con el CGPJ, sino con el PP por su "bloqueo" en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que en diciembre cumplirá cuatro años en funciones.

"Cuando yo era líder de la oposición dije no a la corrupción del PP, pero dije sí a la soberanía nacional cuando fue atacada en 2017. Y yo, siendo presidente, no he encontrado la corresponsabilidad del PP ni en la política catalana, ni en la pandemia ni ahora con la guerra", ha manifestado Sánchez, quien ha recordado, como suele hacer siempre, que si los populares quieren, "en cinco minutos se podría desbloquear" el CGPJ.

Sobre las palabras del presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, la semana pasada, en las que advirtió de tomar decisiones que no le gustan -en referencia a su dimisión- si no se llega al desbloqueo, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a decir que comparte su "indignación", pero ha pasado enseguida volver a poner el foco en el PP de Feijóo.

El bloqueo en la renovación del CGPJ, defiende Sánchez, no es responsabilidad compartida entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, sino sólo del PP. Y su lógica, ha añadido, es querer acabar desde órganos con mayorías más cercanas a los intereses de este partido con leyes sociales como la del aborto o la eutanasia. "El PP está utilizando otra forma de tratar de derogar avances y conquistas sociales que el Legislativo ha ido aprobando", ha remarcado.