Cómo enseñar a un cachorro a no mordernos: "Nuestras manos deben ser calma y amor, no interesa acostumbrarlos a morderlas al jugar"

Tomar la decisión de tener un perro ya es algo que debemos pensar durante un tiempo, especialmente cuando se trata de un cachorro, algo que nos va a quitar tiempo y lo que requiere de una mayor dedicación, ya que un cachorro demanda mucha más atención que un perro adulto. Sin ir más lejos, al cachorro tendremos que enseñarles desde prácticamente cero cómo debe interactuar con las personas.

A la hora de tener un perrito en casa tendremos que estar preparados para escapes de pis o caca hasta que el peludo aprenda a esperar al paseo, momentos de mucha actividad y, sobre todo, estar preparados para enseñarles a que no deben morderlo todo.

¿Alguna vez te has encontrado en la situación en la que tu perro no para de lanzarse a morder tus manos o tus brazos? Lejos de querer hacerte daño, el animal tiene dos motivos por los que hará eso: los nervios y la búsqueda de atención.

"Estos dos motivos suelen estar unidos", afirma Sonia Losada, profesora en activo del curso profesional de Educación canina y Adiestramiento de l’Escola d’oficis de Catalunya y conocida como Xila's Training. "A veces, la gente juega con las manos con los cachorros y los acostumbras desde pequeños a que las manos se pueden morder, esto, unido a un momento de excitación del perro, termina en que el perro busque el juego contigo de esta manera".

En este sentido, es primordial que, si estamos a tiempo, evitemos ese problema de conducta. "Hay que conseguir que las manos sean calma, caricias y amor", explica Losada. "Para esto, iremos a acariciarle cuando el animal esté mordiendo uno de sus juguetes, por ejemplo, para que asocie".

Si por cualquier circunstancia ya es tarde y no hemos podido evitar ese comportamiento en el animal, tendremos que "reeducarle" para que aprenda a que no debe jugar mordiendo nuestras manos o brazos. "Cuando veamos que se está activando, para que no se ponga más nervioso y acabe mordiéndonos, podemos darle algo para que muerda", comenta la educadora canina.

Podemos ofrecerle una alternativa [a nuestras manos o brazos] y sujetarle algún juguete para que lo muerda

"Si no evitamos su excitación, lo que tenemos que hacer es dejar de darle atención con señales de calma. En este caso, retiramos la mano o el brazo, nos daríamos la vuelta y nos iríamos", expresa Losada. "También podemos ofrecerle una alternativa, sujetarle algún juguete para que muerda".

En cualquier caso, hay que tener claro que el cachorro muerde por nervios o refuerzo, no lo hace con el fin de hacerte daño ni tampoco porque le duelen los dientes, tal y como se cree popularmente.

"No es cierto que muerdan por el cambio de dientes. La dentición empieza a cambiar a los cuatro meses y medios y se da de una sin raíz a otra con raíz, ese proceso no es doloroso, por lo tanto, se trata de un falso mito", concluye la educadora canina.