El PP logra el apoyo de PNV para deflactar el IRPF a rentas bajas, pero PSOE y Unidas Podemos se oponen

La propuesta del PP para aliviar de la inflación a rentas de hasta 40.000 euros ha llegado este miércoles al Congreso. Y con ello, un concepto que ha estado en boca de todos los grupos parlamentarios: la deflactación. Lo que para los populares es una medida para "hacer frente a la mayor subida de precios en los últimos 40 años", para los socialistas es "una bajada encubierta del IRPF", mientras que para Unidas Podemos, un "viejo perjuicio de la derecha contra el estado social".

La deflactación del IRPF en los tres primeros escalones del impuesto, con un máximo de 40.000 euros, no ha logrado el apoyo de PSOE ni de Unidas Podemos. Ya lo habían avanzado ambos grupos esta mañana en rueda de prensa. La sorpresa ha venido con el apoyo de PNV y PDeCAT, con los que el PP podría lograr -unido también a los de Ciudadanos, Vox y otros partidos pequeños- una votación ajustada este jueves.

Los populares han defendido la medida, en base a los datos de la inflación. "España, con Sánchez y sus 22 ministros, ha pasado de tener los precios de la cesta de la compra más bajos entre las grandes economías europeas, a colocarse entre los más altos: la electricidad ha subido un 121% en el último año, el aceite de girasol, un 110%, la harina, un 41% y los huevos un 27%", ha apuntado el diputado Jaime de Olano.

Una inflación, que según el popular, "no viene solo de la invasión de Ucrania", sino que "comenzó en febrero del año pasado y la guerra no ha hecho más que agravarla". En definitiva, España lleva "tres meses consecutivas de subida de precios superior al 10% y la subyacente, en el 6,4%, lo que indica que la subida se ha trasladado a toda la cadena de valor y apunta a que no dejara de subir en los próximos meses", mientras el Estado se sitúa el récord de recaudación: 22.284 euros más en los siete primeros meses, un 18% por encima de la del año pasado", sostiene Olano tras recordar que el Gobierno les acusó de "catastrofistas".

Ante este escenario, el PP exige "más medidas para frenar la inflación y evitar que las familias paguen la inflación dos veces: en la cesta de la compra y al pagar los impuestos". Y esto pasa por deflactar la tarifa del IRPF "al menos en los tres primeros tramos", así como establecer un nuevo mínimo personal y familiar específico con carácter temporal que decrezca conforme aumenten las rentas de los ciudadanos.

Los socialistas lo han rechazado al considerar que solo beneficia a las rentas altas. "Un mileurista no se beneficiaría nada de esta deflactación. Una renta de 22.000 euros se ahorraría 18 euros en la declaración de la renta, pero quienes 300.000 euros se ahorraría 350 una medida regresiva", ha defendido Antonio Hurtado, quien además ha recordado que el PP se opuso a la misma medida cuando la propuso Zapatero al considerar que tenía efectos de segunda ronda contra la inflación".

No es la primera vez que esta medida llega a la mesa del debate. Así lo ha recordado el PNV, reconociendo que en ocasiones anteriores se abstuvieron. No obstante, la inflación cambia las reglas del juego. "Votaremos a favor porque nos parece razonable adaptar las tarifas y umbrales al nuevo escenario de inflación, por coherencia con Euskadi, donde hemos deflactado la tarifa en un 5,5 y se ha ajustado la tabla de retenciones a partir de septiembre", ha expresado Idoia Sagastizabal.

La deflactación también ha logrado el visto bueno de PDeCAT y hasta Compromís, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias, Coalición Canaria y los dos exdiputados de UPN. La deflactación volverá a la boca de todos ellos este jueves, cuando se produzca la votación.