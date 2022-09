Miguel Frigenti asegura que Raquel Lozano ha olvidado a Omar Sánchez con su exnovio: "Ya está feliz y contenta"

Prometía ser la relación del verano, con permiso de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, pero finalmente se ha quedado en la ruptura del verano. Omar Sánchez ha asegurado que ha entrado soltero a Pesadilla en el Paraíso, algo que parece que Raquel Lozano no lo interpretó igual y se quedó sorprendida al escucharlo. Pero podría tener ya un nuevo -o viejo- interés amoroso, según Miguel Frigenti.

Tras varias semanas de mensajes y de citas, incluso se fueron de vacaciones juntos, parece que ambos no llegaron a consolidar su relación. Sin embargo, un mensaje de despedida y deseos de reencontrarse tras el nuevo reality de Telecinco no hicieron ver a la extremeña que se había acabado todo.

Así lo hizo ver en el estreno del concurso, donde explicó todo lo ocurrido en su ruptura y opinó que el canario estaba obsesionado con la tele, motivo que los llevó a discutir en varias ocasiones. "Estoy todavía buscando mi dignidad a ver si la encuentro. Le he visto falsete", declaró la exconcursante de GH 16.

Aun así, podría estar más contenta actualmente, al menos en el terreno sentimental, tal y como informó Miguel Frigenti este lunes en Sálvame: "Parece ser que a Raquel Lozano ya se le ha pasado la tristeza".

"Me comentan que esta tarde se la ha visto en la sierra y ha vuelto con su ex", aseguró el periodista. "Ya está feliz y contenta. Es una información que he contrastado".