Vivimos permanentemente en el día de la marmota. Más de lo mismo.

Parece como si el mundo se dividiera entre los que aceptan la realidad para cambiarla, si cabe y si se puede; y los que viven en mundos imaginarios, llenos a rebosar de fantasía en algunos casos, y/o de conspiraciones en otros.

Este fin de semana, en Barcelona, han tenido lugar dos actos de naturaleza bien distinta, pero con algún punto en común. El primero de los eventos es tontería pura y dura. El segundo, no.

Empecemos por el primero en el tiempo, el más alejado de la razón e incluso diría que de la cordura.

El sábado, en una sala del centro comercial La Maquinista, se concentraron casi 500 personas para ratificarse ciegamente en lo que creen sin dudarlo un solo instante, a saber: que la Tierra es plana y un sinfín de tonterías más. Quedaron tan contentos del evento que ahora organizaran un acto semejante en Menorca y en una sala de Bilbao donde esperan concentrar a más de mil negacionistas.

El otro acto concentró a muchísima más gente: 150.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona. Fue la manifestación de la Diada. En ella se pudo ver perfectamente cómo la lucha por el poder en Cataluña está al rojo vivo. Los convergentes se resisten a aceptar que ERC ocupe la presidencia de la Generalitat y se consolide en el poder.

Cuentan con la colaboración de la Assemblea Nacional Catalana para agitar las calles y los medios. Había más pancartas contra ERC en la manifestación con consellers de Junts que contra el estado español.

Curioso, como también es muy curioso que desde el primer día los convergentes boicoteen el diálogo con el gobierno central. Hacen llamamientos a la desobediencia civil pero no desobedecen. Hablan de confrontación inteligente pero no saben explicar qué es, etc.

Se equivocará ERC si cae en la trampa de la polarización afectiva. Si se aleja de la política, perderá.