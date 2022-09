UGT-PV i PPCV aposten per mantindre un "diàleg permanent" per a buscar "punts comuns" sobre temes "fonamentals"

Tots dos dirigents han mantingut una primera trobada de treball al que també han assistit la secretària general del PPCV, Mª José Catalá, i diversos membres de la comissió executiva d'UGT-PV, segons han indicat les dos entitats en sengles comunicats.

En la reunió el secretari general d'UGT-PV ha traslladat la importància que des del sindicat s'atorga al diàleg social, "no només com un mecanisme de participació entre les organitzacions econòmiques i socials i el govern de cada moment sinó com una relació entre aquestes organitzacions i els partits polítics quan representants de la ciutadania, i en aquest cas entre dos actors importants com a UGT-PV i el principal partit de l'oposició".

En la mateixa s'han tractat diferents temes, entre ells la necessitat d'abordar el canvi de model de finançament autonòmic, tema en el qual les dos formacions han coincidit, com també respecte a la necessitat d'explicar noves infraestructures que "es corresponguen amb el pes que en el conjunt de l'estat ocupa la Comunitat", així com en la defensa del diàleg social, "clau per a la cerca del consens com a fórmula per al desenvolupament de l'economia i el creixement de l'ocupació".

Respecte a altres assumptes tractats en la reunió, s'ha posat de manifest que el punt de vista de les dos organitzacions no és coincident, però malgrat açò s'han emplaçat a "seguir mantenint un diàleg que permeta aprofundir en el debat". Precisament, en eixa línia s'ha acordat "seguir mantenint futures trobades per a abordar altres qüestions com el model industrial".

"PUNTS COMUNS"

El president del PPCV, Carlos Mazón, ha destacat la importància del diàleg social i de buscar "punts comuns" per a contribuir a "resoldre els problemes que afecten als ciutadans de la Comunitat Valenciana". "Tot i tindre diferències en algunes qüestions, tenim clar que hem d'estar units en temes primordials per a la Comunitat Valenciana com són el finançament autonòmic i les inversions que corresponen a la Comunitat, com el Corredor Mediterrani o l'ampliació del Port de València", ha manifestat Mazón en un comunicat.

En aquest sentit, ha ressaltat la necessitat que la nova proposta del model de finançament del Govern "arreplegue les al·legacions que la Comunitat Valenciana va enviar a l'esquelet que es va fer públic el passat mes de desembre, i que es van fer des de la unió de tots els agents implicats a la Comunitat Valenciana i en el qual és important que es reconega el deute històric".

Així mateix, el PPCV ha proposat UGT-PV que s'una a la Taula de la Indústria, en la qual estan representats "tots els sectors econòmics", per a col·laborar en l'elaboració de propostes, a través de les seues aportacions, que s'incloguen en el futur programa de govern dels 'populars'.

Finalment, Mazón ha traslladat també la proposta de reforma fiscal del PP i ha anunciat que "en breu" es presentarà un pla de reforma de l'administració pública per a "reduir les traves administratives".