El PSOE afea a la Junta el "vergonzoso" inicio de curso en Begíjar con el colegio "desmantelado" por obras

"La torpeza de la Junta de Andalucía ha batido todos los récords. Han tenido casi tres meses para ejecutar las obras y, sin embargo, han sido incapaces de llegar a tiempo al 12 de septiembre, donde el aspecto que presentaba el colegio era desolador", ha dicho este martes en una nota el portavoz socialista, Diego Soriano.

Tras indicar que hay unos 220 estudiantes en este centro, ha explicado que se encuentra "repleto de escombros, basuras, techos levantados y aulas clausuradas con todo el mobiliario apilado y cubierto por plásticos".

"Es una auténtica vergüenza lo que ha hecho la Junta de Andalucía. Mientras todos los niños y niñas de España han vuelto a sus centros educativos a empezar el curso, en Begíjar no sabemos todavía cuándo vamos a comenzar las clases con el mínimo de calidad y dignidad que nuestras familias y nuestros docentes se merecen", ha reprochado.

En este sentido, ha señalado que la situación es "dantesca", porque el alumnado acudió este lunes al centro educativo "por turnos de un par de horas" y ha añadido que "era penoso ver a los niños y niñas agolpados en colchonetas".

"Es un espectáculo tercermundista. El señor Moreno Bonilla y sus delegados de la Junta en Jaén deberían haber venido al colegio Ramón Mendoza de Begíjar para inaugurar el curso. Todavía están a tiempo esta semana de venir a dar la cara, a pedir disculpas a familias y docentes, y a poner soluciones inmediatas encima de la mesa", ha manifestado.

Al hilo, ha aludido a las "molestias" que el Gobierno andaluz está causando a los padres en estos días, así como el "perjuicio" para el alumnado y los docentes del centro. Igualmente, ha afeado el "silencio vergonzoso" del Ayuntamiento de Begíjar, que "parece que todavía sigue de vacaciones".

"La alcaldesa del PP tenía la obligación de haber controlado la evolución de las obras, de haber exigido a la Junta que cumpliera y de haber reclamado soluciones urgentes si los plazos no iban a respetarse. Pero claro, la alcaldesa prefiere no molestar a Moreno Bonilla y por tanto no va a defender a su pueblo", ha criticado.

Para el portavoz del PSOE, esta situación muestra el "maltrato" de la Junta a la educación pública en los pueblos del medio rural" y "la insensibilidad propia de esa derecha a la que no le importan en absoluto los niños y las familias de un pueblo como Begíjar".