El periodista Emilio Alfaro relata el amor entre un terrorista arrepentido y la viuda de su víctima en 'Matar, amar'

Alfaro ha presentado este martes en San Sebastián 'Matar, amar', novela en la que "la violencia y el destino atrapan" a los dos personajes centrales. Luke, militante de la Organización, participó en el asesinato de un joven teniente de la Guardia Civil cuya autoría quedó oculta.

Atormentado por ese recuerdo y la culpa, y una vez cumplida la condena impuesta por otros atentados, toma la decisión de confesar su crimen a la viuda del agente, Marisol, expresarle su arrepentimiento y rogar que le perdone, consciente de que ello supone poner en sus manos la posibilidad de volver a enterrar su vida en la cárcel.

Pero, deslumbrado ante Marisol, se ve incapaz de llevar a cabo su propósito de confesarle que había sido uno de los asesinos de su marido y de la mutua atracción que ambos experimentan "abre paso a un inesperado fogonazo amoroso".

Alfaro explica que cuando empezó a trabajar en prensa, desde los primeros años de la carrera, "el periodismo me atrapó y me vi absorbido por un mundo apasionante pero tremendamente exigente". "La pulsión de la literatura nunca me abandonó, pero entendí desde el principio que me iba a resultar imposible hacerla compatible con el ejercicio pleno del periodismo. Quedó, pues, aplazada para el momento en que me viera libre de la tiranía de la actualidad", señala.

Así, detalla que la novela surge de una hipótesis o de una "intuición" literaria que le asaltó a finales de los años ochenta: "¿qué sucedería si un terrorista arrepentido y la viuda de la persona a la que asesinó se enamoraran, desconociendo ella esa circunstancia?".

"Esta idea me acompañó durante años y, cuando dejé el periodismo, casi me vi obligado a convertirla en mi primera novela, a pesar de que tuve que vencer cierta resistencia interior", afirma, al tiempo que detalla que "los conflictos morales que me proponía plantear me llevaron a concebir el relato como una especie de tragedia clásica trasplantada en una tragedia doméstica, la que hemos sufrido aquí hasta hace una década".

Alfaro afirma que, en ese contexto conflictivo, las vidas de sus protagonistas, Marisol y Luke, "se ven dirigidas y zarandeadas por fuerzas que superan su voluntad, hasta confluir, primero, en el atentado que acaba con la vida del marido de ella y, años más tarde, en el encuentro propiciado por él en busca de redención".

BIOGRAFÍA

Emilio Alfaro (Mendigorria, Navarra, 1955) es un periodista de larga experiencia en distintos ámbitos y medios nacionales y del País Vasco. Comenzó su trayectoria profesional en el diario El Correo de Bilbao, donde fue, en distintas etapas, cronista político, reportero y coordinador de reportajes y jefe de Opinión.

Ha sido también responsable de Comunicación del Gobierno Vasco con los lehendakaris José Antonio Ardanza y Patxi López. En el diario El País trabajó en una primera etapa como cronista político en Madrid, y posteriormente fue jefe de Redacción en el País Vasco. 'Matar, amar' es su primera novela.