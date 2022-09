El ala conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dilatará, no antes del 29 de septiembre, el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponde a este órgano, según confirman fuentes del Consejo a 20minutos. Los ocho magistrados que pertenecen a este sector ignoran así el "gesto" que el Gobierno les lanzó ayer, cuando decidió renunciar a sus dos designaciones y esperar a que el CGPJ hiciese lo propio. "Es un gesto, sí, al Poder Judicial", señalan fuentes cercanas a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que este martes se mostró confiada en que la renovación estaría completa "en días".

"Dejémosles trabajar y que haya consenso", señaló la titular de Justicia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también aseguró que el Ejecutivo no contemplaba "otro escenario" que no fuera que el Consejo cumpla la ley. Eso sí, pese a que el PP también había pedido al Gobierno no nombrar a sus magistrados sin esperar al CGPJ para negociar la renovación de este órgano -que suma ya casi cuatro años en funciones-, las mismas fuentes descartan que el "gesto" esté dirigido a los populares, con quienes la interlocución en materia judicial está rota.

Con todo, los vocales conservadores piden algo más que gestos, ya que no están dispuestos a facilitar los nombramientos si no conocen antes "a quién va a elegir el Gobierno para el Tribunal Constitucional" y si no se les aclara "cómo suplir las vacantes del Tribunal Supremo". Así lo han confirmado las fuentes consultadas, que han señalado que la renovación del TC dependerá "de la actitud del Ejecutivo".

Estas reclamaciones dificultan seriamente la pronta renovación del Constitucional, que debería haberse zanjado, según la ley, este mismo martes, tres meses después de que agotaran su mandato cuatro de los miembros que forman el tribunal de garantías.

Cuando estos cuatro magistrados quedaron en funciones en junio, el Gobierno impuso el calendario para su sustitución a través de una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite al CGPJ nombrar a dos vocales del Constitucional, mientras se mantiene inhabilitado para hacer otros nombramientos discrecionales. Con esta maniobra, el Ejecutivo emprendió el camino para renovar parcialmente el tribunal de garantías.

La ley establece que los nombramientos del TC se realizan de cuatro en cuatro, con lo cual el Gobierno solo puede nombrar a los dos candidatos que le corresponden si el Consejo nombra a otros dos. Una vez esto ocurra, se conformará una mayoría progresista entre los miembros del Constitucional.

Comienzan las negociaciones

El pasado lunes, los conservadores dieron los primeros pasos para abrirse a negociar dentro del CGPJ. En concreto, el sector conservador asignó al arranque de la semana a dos vocales para liderar las conversaciones: José Antonio Ballesteros y Carmen Llombart.

Hecho esto, solo queda sentarse a hablar con los progresistas, que estarán representados por Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach, y que tienen ya cinco candidatos para llegar al TC. Estos son Pablo Lucas, José Manuel Bandres, Jacobo Barja, Ángeles Huet y Eduardo Espín, que están dispuestos a formar parte del Constitucional y son todos magistrados del Supremo, un requisito no recogido en la ley pero respetado tradicionalmente desde comienzos de la democracia.

Mientras el Gobierno confía en una renovación "en los próximos días", desde el ala conservadora del CGPJ se ha propuesto comenzar a conversar el próximo viernes, 16 de diciembre, a las nueve de la mañana a través de videoconferencia. Sin embargo, este sector no propondrá de momento a su candidato para el tribunal de garantías.

Entre tanto, cada día que pasa es un día menos para que el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, haga efectiva su dimisión. Así lo confirmó el pasado 7 de septiembre, alegando que tendría que abandonar el cargo si el Gobierno y el PP no desbloquean la renovación del órgano de gobierno de los jueces "en las próximas semanas". El pasado lunes, según informaciones de El Confidencial, Lesmes puso fecha a la hipotética dimisión: al filo del próximo 12 de octubre.