L'assassí de Marta Calvo, Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas recorre la condemna en considerar que es basa en hipòtesis

"Quin assassí en sèrie contacta amb les seues presumptes víctimes mitjançant whatsapps i un mail que l'identifica plenament?", es pregunta la defensa, que assegura que no s'ha realitzat prova de cap càrrec que "no genere dubte" per a determinar que la fi última dels contactes sexuals que va mantindre Jorge Ignacio amb les denunciants fora causar la mort.

També qüestiona que s'haja tingut en compte l'agreujant de gènere en la condemna, que entén que es deriva perquè el condemnat parla d'elles "amb consideració", i es refereix a elles com a "senyoretes" o quan diu que per a ell "les dones són el més bonic del món". "S'interpreta contra el reu", sosté.

Així consta en el recurs, al que ha tingut accés Europa Press, contra la sentència de l'Audiència Provincial que, en aplicació del veredicte del jurat, va condemnar a l'acusat com a autor d'un delicte contra la salut pública (pel qual es condemna a cinc anys de presó); un altre contra la llibertat i indemnidad sexuals (dos anys i cinc mesos de presó i prohibició d'acostament a menys de 300 metres de la víctima); sis delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals en concurs amb sis intents d'assassinat (14 anys de presó per cadascun d'ells i allunyament) i altres tres delictes contra la llibertat i indemnitat sexuals en concurs amb tres assassinats consumats (22 anys i deu mesos de presó per cadascun).

No obstant açò, la defensa de l'acusat ha decidit recórrer en entendre que s'ha produït una vulneració del dret fonamental a la presumpció d'innocència, per infracció de precepte constitucional o legal en la qualificació jurídica dels fets i per haver-hi una "manifesta contradicció" en els fets considerats provats en la resolució.

En relació amb la mort de Marta Calvo, assenyala que en la vista no es va practicar prova alguna que poguera acreditar el motiu de la seua mort -el seu cos no ha aparegut- i que l'acusat sempre ha negat que l'haguera matat, sinó que només va admetre haver-hi desmembrat el cos quan es va despertar i la va trobar sense vida en el llit.

En aquest cas, considera que se li ha condemnat per "encara que parega increïble, pel relatat per les altres víctimes, pel 'modus operandi', malgrat que es desprèn amb absoluta nitidesa que els membres del jurat parlen sempre en hipòtesi: 'pensem, s'haja pogut produir, existeix la possibilitat, puga ser així'". "I el que és més increïble, és que la magistrada presidenta haja dictat una sentència" condemnat per assassinat, recalca.

ABSÈNCIA D'ANÀLISI

Així, sosté que no existeix anàlisi de les substàncies que les víctimes diuen que l'acusat els hi va introduir en els seus genitals, ni pes ni riquesa d'eixa cocaïna, un estupefaent que "no s'ha acreditat per cap mitjà admès en dret que ho fora". En el cas de sis de les dones víctimes de Jorge Ignacio, afirma que totes elles van declarar que es van extraure roques de cocaïna "de la grandària de cigrons, olives, bales", malgrat que havien passat diverses hores des de la introducció, la qual cosa es contradiu amb el fet que eixa substància "s'absorbisca ràpidament".

Així mateix, afig que en els cossos de dos de les mortes -Arliene i Marcela- es van obtindre mostres d'ingesta de cocaïna "sense que haja quedat acreditat que fora introduïda" pel condemnat, "ja que no existeix prova alguna d'açò en tot el procediment".

D'altra banda, subratlla que totes les denunciants van declarar sense poder ser vistes per l'acusat, que "no va poder ni afirmar ni negar que s'havia produït la trobada sexual" amb elles, la qual cosa li produïa indefensió i que l'ànim de matar-les pel qual ha sigut condemnat en sis casos s'infereix de les declaracions d'elles.