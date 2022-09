El bailarín y coreógrafo Daniel Abreu y el músico Jorge Da Rocha ofrecerán este viernes un taller en Salamanca

Según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca, el aforo máximo de la actividad será de 25 personas y si la afluencia de público es superior, el acceso será por orden de llegada.

Daniel Abreu y Jorge da Rocha son los protagonistas del espectáculo 'Las cuerdas', que se estrenará este sábado, en el Patio Chico de Salamanca, dentro de las actividades programadas con motivo de la celebración de 'La Noche del Patrimonio', organizada por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE).

Daniel Abreu es bailarín y coreógrafo, afincado en Madrid y licenciado en Psicología por la UNED. Recibió el Premio Nacional de Danza 2014 en la categoría de creación. Dirige su propia compañía fundada en el año 2004 en Madrid.

Según la documentación aportada con motivo de su presencia en Salamanca, desde la creación de su compañía ha materializado más de 60 trabajos coreográficos presentados en varios festivales nacionales e internacionales, así como diversas colaboraciones con otros creadores y compañías.

Ha trabajado para compañías como Provisional Danza, Matarile Teatro, Lanónima Imperial, Teatro Cuarta Pared y Cía. Marina Wainer, entre otras, y ha impartido clases y cursos en diversos teatros, festivales y centros de formación en Europa, Asia y América.

JORGE DA ROCHA

En cuanto a Jorge da Rocha nació en Santa Maria da Feira, Portugal. Después de una incursión en el mundo de las artes plásticas, Jorge viajó a Barcelona para dedicarse a la música. Estudió guitarra y contrabajo en el Taller de Músics y entre el 2008 y el 2012 completó el Curso Superior de Jazz y Música Moderna del Conservatori Superior del Liceu.

Después de tocar y grabar en varios proyectos de la escena musical de Barcelona y Berlín, Jorge inició su trayectoria como solista, compositor y cantante. Entonces, grabó sus primeros trabajos discográficos, 'These are a few of my favorite songs' (2016) y 'To drop and let go' (2017), ambos presentados en el Mercat de Musica Viva de Vic y en varias salas y festivales de Europa.

En 2019 se estrenó fuera de Europa y tocó en el Llajta Jazz Festival en Bolivia, Hong Kong (China) en el Hong Kong Arts Festival y en varios clubes de Tokyo (Japón). Presentó su trabajo en Portugal con conciertos en el festival Spring On en la Casa da Musica (Oporto) y en el festival Bons Sons.

En 2020 Jorge da Rocha editó su tercer álbum, 'BLAU - Being Lost As Usual', una propuesta en la cual exploró la autoprodución en su faceta multi-instrumental y se acercó a la música indie, alternativa, al mezclar los mundos acústico y electrónico. Este álbum tuvo a su preestreno en el Mercat de Música Viva de Vic.

Paralelamente, el músico portugués se dedica también a la composición de piezas para cortometrajes (Ancora, 22S productions) y espectáculos de teatro y danza.