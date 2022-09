El PP exigeix responsabilitats polítiques a Puig per les sentències contra "la seua nefasta gestió sanitària"

Així ha valorat la resolució del TSJCV que desestima el recurs interposat per la Conselleria de Sanitat contra la sentència d'un jutjat d'Alacant que li va condemnar el passat 13 de gener per vulnerar el dret fonamental a la igualtat, a la salut i a la vida dels metges de la sanitat privada, que no van poder accedir al procés de vacunació contra la COVID-19 en les mateixes condicions que els seus companys de la pública.

"Puig i el seu govern han sigut condemnats per desprotegir i abandonar el personal sanitari vulnerant tres preceptes constitucionals tan importants com el dret a la salut, a la igualtat i a la vida", ha recalcat el diputat 'popular' en un comunicat.

Segons ha criticat, aquesta sentència vé a demostrar el que el PP porta denunciant "des de fa anys: l'error del model sanitari ideologitzat del tripartit valencià (PSPV-Compromís-UP) d'esquerres, amb un caràcter sectari d'enfrontament amb la sanitat privada que posa en risc la salut i la vida de tots".

És més, Zaplana ha posat l'accent que el model sanitari del també líder del PSPV ha patit "una condemna a la totalitat, amb pagament de costos per prioritzar la ideologia sectària a l'interés general", així com que "cap comunitat ha sigut condemnada en aquest sentit mentre ací portem dos condemnes pel desastre de la gestió de la vacunació i tres més per la falta de diligència en l'entrega de material de protecció als sanitaris".

Ha advertit així que Puig i l'exconsellera de Sanitat i actual presidenta del PSPV i síndica del grup socialista, Ana Barceló, van realitzar "una gestió negligent i sectària en els pitjors moments de la pandèmia, aportant més incertesa i solitud als professionals que estaven arriscant les seues vides per salvar les de tots".

Per tot açò, ha sostingut que és evident que hi ha una responsabilitat política que han d'assumir "immediatament": "Aquestes sentències no només reconeixen la pèssima gestió de la pandèmia, sinó també tots els costos derivats d'aquestes sentències que haurem d'assumir entre tots. Els nostres sanitaris es mereixen una reparació. Puig hauria d'assumir la seua responsabilitat política".