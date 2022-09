Tenis.- Alcaraz arriba a València després del seu triomf en el US Open: "És un orgull estar de número u, és un somni"

"És un orgull estar de número u, és un somni i estic molt content per açò. Òbviament hi ha molt de treball darrere, no és un camí de roses, i estic super content d'açò", va declarar Alcaraz a la seua arribada a València per a incorporar-se a l'equip espanyol que disputarà la Copa Davis contra Sèrbia, el Canadà i Corea del Sud del 14 al 18 de setembre.

Per a Alcaraz "és una alegria enorme saber que tanta gent" li desitja el millor. "Que tanta gent està darrere de mi, donant-me suport en cada partit, a cada moment, la qual cosa és un orgull enorme, poder representar a Espanya en tots els llocs i òbviament a Múrcia", ha afirmat.

Ara, arriba a València per a aportar el seu "granet de sorra a l'equip", que compartirà amb Roberto Bautista, Albert Ramos, Pedro Martínez i Marcel Granollers. Tot i que van ser convocats en primer lloc Pablo Carreño i Alejandro Davidovich, al final han sigut baixa. Encara no sap quan debutarà i si serà contra Sèrbia, que no comptarà amb Djokovic. "Acabe d'arribar, he d'instal·lar-me a l'equip, instal·lar-me del tot i ja veurem", va puntualitzar.