Tribunales.- AMPL.- El jurado declara culpable al acusado de asesinar a su tía y no ve probado que obrase ebrio

La Audiencia de Sevilla ha acogido así este martes la lectura del veredicto del jurado popular constituido para este juicio celebrado la semana pasada contra Francisco Manuel Prados Bernardinos, acusado de asesinar a la exesposa de su tío, de 67 años y conocida como "Cuqui", quien sufría una enfermedad degenerativa y precisaba de silla de ruedas para desplazarse, teniendo reconocido un 86 por ciento de minusvalía y padeciendo además trastornos psiquiátricos.

A tal efecto, recordemos que el acusado había reconocido la autoría del crimen, perpetrado a última hora de la noche del 26 de mayo de 2021 o a primera hora de la madrugada del día 27, mostrándose arrepentido por ello, pero alegaba que actuaba "borracho" tras haber consumido "nueve o diez" litros de cerveza más "medio porro" y ansiolíticos, pues según sus palabras sería "alcohólico desde los 19 años".

El acusado, en ese sentido, aseguraba que tras un leve contacto sexual con la víctima en el domicilio de la misma, decidió marcharse y ella comenzó a "chillar" e insultarle. Manifestando que la víctima le "atosigaba" y le tenía "atacado de los nervios", el inculpado explicaba ante el jurado popular que al actuar contra la mujer "sólo quería que se callara", insistiendo en que estaba "borracho".

El juicio ha estado marcado por una serie de notas de voz remitidas vía WhatsApp por el acusado a su hija, de entonces 23 años, precisamente después de cometer el crimen, unos audios reproducidos durante la primera jornada del juicio.

LAS NOTAS DE VOZ POR WHATSAPP

"La he matado. Me la he cargado. La tengo aquí muerta, Me ha tocado tanto los huevos que la he asfixiado hasta matarla. La he estrangulado con mi camiseta", exponía el acusado en estas notas de voz en las que pedía a su hija que acudiese a la vivienda de la víctima porque necesitaba "ayuda" para solucionar la situación.

"No me voy a comer 15 años por esta mierda", aseveraba varias veces el acusado en otros de los audios, pidiendo a su hija que no contase "nada a nadie" y reclamándole que se trasladase hasta la citada vivienda y le prestase "ayuda" para "inventar cualquier cosa". Y es que según una de las notas de voz, estaba "acojonado" ante la situación, ante la cual su hija le aconsejaba en otras notas de voz también reproducidas en la vista oral que se entregase a la Policía, planteamiento rechazado por el inculpado en otras de las notas de voz.

En ese sentido, el jurado popular, en todos los casos por unanimidad, ha declarado probado que durante el día 26 de mayo de 2021, horas antes de los hechos, el acusado y la víctima "estuvieron juntos en distintas ocasiones" y se enzarzaron en "una discusión", tras lo cual se separaron; y ya por la noche este varón acudió al domicilio de la mujer en un contexto en el que la misma "no contestaba" a sus llamadas telefónicas.

SIN "POSIBILIDAD ALGUNA DE DEFENSA"

El jurado popular también ha declarado probado que el inculpado, entre las 23,59 horas del día 26 de mayo de 2021 y la primera hora del 27 de mayo, abordó "de forma sorpresiva" a la mujer por la espalda y uso su propia camiseta "enrollada" para rodear con ella el cuello de la mujer, "apretando para acabar con su vida", extremo que habría acometido al menos en dos ocasiones tras comprobar que la víctima seguía viva tras el primer intento. Al respecto, el jurado popular declara probado, siempre por unanimidad, que la mujer "no tuvo posibilidad alguna de defensa".

Dado el caso, Francisco Manuel Prados Bernardinos ha sido declarado "culpable" de "dar muerte" a la víctima "asfixiándola" y aprovechándose de su "absoluta imposibilidad de defensa", dadas sus limitaciones físicas y el ataque por la espalda.

Y frente a la versión del acusado sobre su alcoholismo y que actuaba "borracho", el jurado popular no ha considerado probado que cometiese el crimen bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes. Para alcanzar esa conclusión, el jurado popular recuerda que la propia hija del acusado testificó que en sus contactos con él la noche de los hechos, "no estaba borracho como en otras ocasiones" y hablaba del crimen "muy tranquilo".

El jurado popular también señala el testimonio de la especialista forense del Instituto de Medicina Legal que se entrevistó con el encartado 48 horas después del crimen, exponiendo esta persona que en la conversación, Francisco Manuel Prados Bernardinos "estaba perfectamente orientado, consciente y con una situación psiquiátrica totalmente normal", desplegando un discurso "coherente".

NO MOSTRABA "LAGUNAS" DE MEMORIA

Esta especialista explicaba que en dicha entrevista, el acusado relató el transcurso la jornada y los hechos "hora por hora", avisando de que una intoxicación etílica provoca en términos generales "una falta de recuerdos" respecto a los acontecimientos, es decir "lagunas" en la memoria. Así, insistía en que frente a dicho hándicap en materia de recuerdos en caso de intoxicación por alcohol, el acusado "contó todo en el atestado con total normalidad".

Los miembros del jurado también han esgrimido el testimonio de la jefa del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, quien consideró en su comparecencia en el juicio que se trató de un "homicidio premeditado", por aspectos como las diversas llamadas perdidas del inculpado a la víctima y su "ataque sorpresivo por la espalda".

El jurado popular, además, ha descartado por unanimidad que la segunda declaración del acusado ante la Policía Nacional, reconociendo la autoría de los hechos, ayudase a esclarecer los acontecimientos, señalando que inicialmente el inculpado borró de su teléfono móvil las notas de voz enviadas a su hija, quien las aportó a la investigación; y que trató de convencer a esta última para ocultar su verdadero papel en el crimen. Al punto, el jurado popular ha recordado que la investigación estaba ya en marcha y que fue la hija del detenido quien aportó la información necesaria para avanzar en las pesquisas.

Especialmente, el veredicto del jurado popular señala el "absoluto desprecio a la víctima" que refleja el inculpado en las mencionadas notas de voz remitidas vía WhatsApp a su hija justo después de cometer el crimen.

Tras ello, el fiscal del caso ha vuelto a ratificar su petición de 25 años de cárcel para el acusado por un delito de asesinato con "alevosía" y el "plus" agravante de la "vulnerabilidad" de la víctima, "conocida" por el encartado; mientras la abogada defensora del mismo ha pedido que la pena impuesta se reduzca a 15 años de prisión, la "mínima legal" para este supuesto.