El PP exige responsabilidades políticas a Puig por las sentencias contra "su nefasta gestión sanitaria"

Así ha valorado la resolución del TSJCV que desestima el recurso interpuesto por la Conselleria de Sanidad contra el fallo de un juzgado de Alicante que le condenó el pasado 13 de enero por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad, a la salud y a la vida de los médicos de la sanidad privada, que no pudieron acceder al proceso de vacunación contra la COVID-19 en las mismas condiciones que sus compañeros de la pública.

"Puig y su gobierno han sido condenados por desproteger y abandonar al personal sanitario vulnerando tres preceptos constitucionales tan importantes como el derecho a la salud, a la igualdad y a la vida", ha recalcado el diputado 'popular' en un comunicado.

Según ha criticado, esta sentencia viene a demostrar lo que el PP lleva denunciando "desde hace años: el error del modelo sanitario ideologizado del tripartito valenciano (PSPV-Compromís-UP) de izquierdas, con un carácter sectario de enfrentamiento con la sanidad privada que pone en riesgo la salud y la vida de todos".

Es más, Zaplana ha hecho hincapié en que el modelo sanitario del también líder del PSPV ha sufrido "una condena a la totalidad, con pago de costas por priorizar la ideología sectaria al interés general", así como que "ninguna comunidad ha sido condenada en este sentido mientras aquí llevamos dos condenas por el desastre de la gestión de la vacunación y tres más por la falta de diligencia en la entrega de material de protección a los sanitarios".

Ha advertido así que Puig y la exconsellera de Sanidad y actual presidenta del PSPV y síndica del grupo socialista, Ana Barceló, realizaron "una gestión negligente y sectaria en los peores momentos de la pandemia, aportando más incertidumbre y soledad a los profesionales que estaban arriesgando sus vidas por salvar las de todos".

Por todo ello, ha sostenido que es evidente que hay una responsabilidad política que deben asumir "de inmediato": "Estas sentencias no solo reconocen la pésima gestión de la pandemia, sino también todos los costes derivados de dichas sentencias que vamos a tener que asumir entre todos. Nuestros sanitarios se merecen una reparación. Puig debería asumir su responsabilidad política".

"PAGAR LAS COSTAS DE SU BOLSILLO"

El portavoz 'popular' ha recordado que su partido pidió a Puig que no recurriera las sentencias "como un gesto de apoyo a los profesionales sanitarios". "No nos hizo caso -ha afeado- y frente a esta nueva condena ya no vale pedir disculpas: para corregir sus errores debe asumir responsabilidades políticas y pagar las costas de su bolsillo en lugar de cargárselo a los valencianos".

"Es evidente que la administración falló a nuestro personal sanitario, por no protegerlos cuando pusieron en riesgo su vida para salvar la nuestra, y ahora queda constatado que además los abandonó en el peor momento de manera negligente", ha repetido.