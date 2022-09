Los problemas familiares de 'Els Villalonga' llegan al Talia con un punto de "humor y entretenimiento"

La obra -estrenada en octubre de 2021 y de gira desde 2022- llega al Talia para "poner sobre la mesa" los conflictos familiares que enfrentan a Anna y su novio Pau con el padre de ella, Paco Villalonga, que tendrá que lidiar con un yerno de familia "humilde" y una hija "caprichosa" que quiere cambiarse el apellido.

La función, dirigida por Carles Sanjaime es una producción adaptada por Juli Disla para L'Horta Teatre a partir del texto original de Ramon Madaula. Según ha explicado Disla "el texto de Madaula está muy arraigado a la sociedad catalana", ya que la historia se enmarca "dentro de una familia perteneciente a la burguesía catalana", por lo que ha precisado "que, sin la adaptación, el público valenciano no entendería el mensaje".

Así ha definido el montaje Juli Disla, que ha presentado este martes la obra en una rueda de prensa junto con los actores Lucía Poveda, Bruno Tamarit y Alfred Picó, y el director del montaje, Carles Sanjaume.

La función, en definitiva, busca que "el público se reconozca fácilmente" y sobre todo "se identifique rápidamente con los problemas de unos personajes que pueden haber visto en sus pueblos o a su alrededor", y esto hace que "la comedia fluya mejor", ha defendido Picó.

La obra cuenta con un reparto de tres actores, el primero de ellos, Alfred Picó ('El Robo más grande Jamás Contado' o 'M'esperaràs'), como Paco Villalonga; Lucía Poveda ('Áurea' o 'Tirant'), como Anna Villalonga, y Bruno Tamarit, ('Els quatre genets de l'apocalipsi' o 'Cuzco'), como Pau González.

La trama se inicia cuando llega un nuevo miembro a la familia de Paco Villalonga, el cual no piensa consentir de ninguna forma que su legado, en este caso su apellido, no se perpetúe por la caprichosa decisión de su "consentida y estimada" hija Anna, y de su cómplice y yerno, Pau.

A esta familia le ha llegado la hora de decidir, de mirarse frente a frente y revelar como son de consistentes los principios de cada uno de ellos; y el más importante, saber si todo esto tiene algo a ver con la felicidad.

"IMPORTANCIA DEL APELLIDO"

Sanjaime ha incidido en "la importancia del apellido" en la obra, y de cómo este conflicto desemboca en otros aspectos como "la moral, la actitud, la ideología", y de como este último lleva a la relación entre "la coherencia y los principios" propios, algo que puede resultar en una "carga muy pesada que no te deja avanzar".

En este sentido, Lucía Poveda ha destacado que "el tema de la identidad cambia entre las dos generaciones", y ha añadido que "no es lo mismo cómo vive la identidad Paco y su generación, y como lo hacen Pau y Anna, que para ellos la identidad no pasa por el apellido". "No es un nombre ni es un apellido, son muchas más cosas", ha completado Bruno Tamarit.

Asimismo, preguntado por si en esta obra se habla sobre algo más profundo que cambiar un apellido, Tamarit ha aseverado que "este es un debate que el público puede tener a la salida". En esta línea, "cuando todos los personajes se ponen a defender sus ideas o sus principios hasta extremos, acaban de forma muy patética", ha resaltado el director del montaje.

Igualmente, Disla ha incidido que "todos los personajes están desdramatizados desde el principio, tanto el señor burgués, como el yerno, la hija y también los que no salen, pero que están latentes -el otro hijo y la mujer-". "El autor no se posiciona de una manera seria, tiene guasa todo el tiempo", ha sostenido el encargado de la adaptación de la obra, que ha invitado al público a "descubrir esta comedia en el teatro".