Elaboran tapas y platos inspirados en elementos del Sistema Solar para una ruta gastronómica

Este 'gastro tour' se realiza a iniciativa del comité local organizador del congreso European Planetary Science Congress (EPSC), "el mayor encuentro europeo sobre ciencias planetarias y la principal plataforma de difusión para la comunidad científica planetaria europea que tendrá lugar en apenas unos días, del 18 al 23 de septiembre, en el Palacio de Congresos, atrayendo a nuestra ciudad a más de un millar de investigadores y expertos en ciencias planetarias de toda Europa y que tendrá un retorno económico directo para Granada de más de un millón de euros", tal y como ha avanzado el concejal de Turismo, Eduardo Castillo.

"El título de Granada como ciudad de la ciencia y la innovación no es una mera etiqueta. No solo hablamos del talento académico que sale cada año de la Universidad, ni de todas las instituciones científicas de primer nivel dedicadas a la investigación que tienen aquí su sede ni de todas las empresas y 'start up' que hacen del conocimiento su modelo productivo; hablamos también de que la ciencia está presente de una forma cotidiana en la ciudad y de que la empapa todos los ámbitos", ha afirmado el edil.

La Taberna Palo Cortado, Botánico Café, Lemon Rock, Casa Fuensanta, Papaupa, Taberna Granados, Ran Remo, Bar Soria, La Taberna del Cosmonauta y la heladería Los Italianos ofrecerán durante unos días una de sus delicias gastronómicas asociadas a un elemento del Sistema Solar. Cada establecimiento ha aprovechado para crear una tapa muy 'espacial' sin renunciar a su estilo de cocina; así, por ejemplo, podremos degustar un trocito de Neptuno en la Taberna del Cosmonauta o de Urano en el Bar Soria, tal y como ellos mismos han explicado.

El 'gastro tour' ofrecerá una auténtica ruta gastronómica por el Sistema Solar sin salir de Granada; una "experiencia gastronómica" que podrán disfrutar tanto los participantes en el congreso como los granadinos que así lo deseen.

Los miembros del comité local organizador del EPSC Alicia Pelegrina y Daniel Guirado han reconocido la "difícil tarea" que supuso conseguir que Granada sea la sede del congreso y realizar un plan de acciones para darle difusión en la ciudad y hacerlo llegar también a los granadinos.

Igualmente, y aprovechando la ocasión, se ha diseñado un folleto que estará en todos los establecimientos hosteleros colaboradores, en el Palacio de Congresos y en internet que incluye un pequeño mapa con la localización de los bares, una breve descripción del establecimiento, una explicación del bocado gastronómico que proponen y el elemento del sistema solar al que se asemeja.

"Nos parece que se trata de una manera perfecta de que toda la ciudad conozca la celebración de este importante congreso, que va a poner por unos días a Granada en el punto de mira de la comunidad científica internacional, y de que nuestros bares también su sumen y formen parte de esta realidad que es Granada ciudad de la ciencia", ha concluido Castillo.