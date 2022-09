Monago no renuncia a su escaño de diputado en la Asamblea aunque la presidencia del grupo la ostentará Cristina Teniente

Este ajuste se produce teniendo en cuenta que Monago "tiene responsabilidades a nivel nacional que obligan a una atención directa en lo que está ahora, que es en el grupo parlamentario en el Senado y en el partido con responsabilidades directas en la dirección nacional", según ha explicado a preguntas de los medios en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este martes en la Asamblea la diputada 'popular' Cristina Teniente.

Con ello, la propia Teniente será a partir de ahora, y después de la llegada a la Presidencia del PP regional de María Guardiola (que no tiene escaño en la Asamblea), además de portavoz del Grupo Parlamentario en la Cámara regional, presidenta del mismo, lo que le llevará a la formulación de las preguntas directas en sesión plenaria al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Estos "ajustes" han sido registrados ya a través de escritos por el Grupo Popular en la Cámara extremeña, e incluyen también "algunos ajustes" en las portavocías adjuntas de la formación en la Asamblea, motivados por un "paso al lado" en el Grupo de algunos compañeros que pasan a tener "más responsabilidad" en el partido a nivel regional tras la llegada a la Presidencia del mismo de María Guardiola.

Así, Teniente ha argumentado que Monago "tiene responsabilidades a nivel nacional que obligan a una atención directa en lo que está ahora, que es en el grupo parlamentario en el Senado y en el partido con responsabilidades directas en la dirección nacional", y ha añadido que ahora lo que se produce es que aquél "deja es por voluntad propia, porque ya se despidió en el Parlamento en el Debate sobre el Estado de la Región, deja con absoluta generosidad la Presidencia del Grupo Parlamentario, que en este tiempo se asume en la Portavocía", ha dicho.

"En definitiva, lo que se va a hacer es tener la prerrogativa de poder hacer las preguntas al presidente de la Junta. Por lo tanto, la Presidencia y la Portavocía son una, y ese es el cambio que se va a producir, junto con algunos cambios también motivados por la necesidad de intensificar las tareas de partido de algunos compañeros que dan un paso mayor, un paso de más responsabilidad por el momento en el que estamos en el partido, y dan un paso al lado en el grupo... Y se hacen algunos ajustes más en las portavocías adjuntas", ha explicado Teniente.

"Me preguntaba (la prensa) si (Monago) va a dejar el escaño... No, no va a dejar el escaño (en la Asamblea de Extremadura), y nuestro presidente hasta ahora José Antonio Monago pues estará con nosotros en el Parlamento (regional). Eso son los ajustes que se van a hacer con los correspondientes ajustes de escaños", ha concluido la 'popular'.