LAB dice que detrás del "inexplicable" cierre de Navarra sin Fronteras puede haber ejercicio de "ingeniería financiera"

Así lo ha indicado el responsable de LAB en intervención social, Oihan Ataun, tras una concentración de miembros del sindicato frente al Parlamento de Navarra para reclamar un plan de viabilidad y el mantenimiento del empleo en la asociación.

Tras una pancarta en la que reivindicaban la publificación de los servicios y un "futuro digno para toda la plantilla", y bajo consignas como 'Nuestros puestos no se tocan', el sindicato se ha concentrado en protesta por el "inexplicable" cierre de la asociación, comunicado la semana pasada por la dirección "de manera sorpresiva". "Alegaban pérdidas económicas multimillonarias durante los últimos dos años, y una previsión de pérdidas durante este año también. No entendemos por qué nunca se nos ha puesto encima de la mesa que estas pérdidas económicas supusieran un peligro de viabilidad económica, no hay ningún acta donde así se acredite, nunca nos lo han dicho", ha criticado Ataun.

En esta línea, ha asegurado que la asociación, que funciona como una empresa y gestiona servicios públicos subcontratados, "en ningún momento ha hecho al Gobierno de Navarra una solicitud de ayuda económica". "No podemos entender que en ningún momento hayan hecho una solicitud de pedir, de hacer un plan de viabilidad, informar al comité. Por eso creemos que hay detrás otra serie de cuestiones que tendremos que analizar más detenidamente", ha afirmado.

En respuesta a los medios de comunicación sobre qué cuestiones serían las que podrían estar detrás, Ataun ha indicado que, por ejemplo, "un ejercicio de ingeniería financiera para provocar todas estas pérdidas". "No podemos entender cómo se ha podido llegar a esta situación. Tenemos que analizar las cuentas económicas en profundidad, pero a priori lo que estamos viendo es que hay un ejercicio de ingeniería financiera y de desmantelamiento planificado para cerrar la empresa", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que si en 2020 y 2021 hubo 200.000 euros de pérdidas cada año, este año hay una previsión de 500.000 "y en ningún momento tuvo problemas de solvencia económica, aquí probablemente lo que podemos estar es ante una situación de ingeniería financiera y también de desmantelamiento y deterioro progresivo", ya que, por ejemplo, en el centro especial de empleo "no ha habido inversiones ni búsqueda de nuevos clientes para evitar llegar a esta situación".

Según ha indicado, ante la noticia del cierre, se pidió a la empresa un plan de viabilidad para garantizar el futuro del empleo de toda la plantilla, compuesta por entre 130 y 140 personas. "Lo que nos comunica es que no, que la decisión ya está tomada y que se va a cerrar", ha criticado, tras añadir que es cierto que "hay programas que están subcontratados por la Administración, y estas personas verían garantizados sus empleos, pero también es cierto que hay personas que no están adscritas a ningún pliego y por tanto pueden verse comprometidos sus puestos de trabajo".

"Es incomprensible esta situación, hemos preguntado a la empresa cuáles eran las vías de agua, las causas de estas pérdidas multimillonarias, pero las respuestas fueron muy vagas, nada concretas. No tenemos absolutamente nada de información, por contra de lo que ha venido a manifestar el Gobierno de Navarra, al cual hemos pedido una rectificación pública respecto a la nota de prensa que publicaron la semana pasada, donde hacían un llamamiento a la tranquilidad absoluta, porque no están garantizados en absoluto todos los puestos de trabajo de todas las personas que trabajan en esta entidad", ha reivindicado.

Según ha apuntado, esta semana mantendrán una reunión con la empresa para que aporte información, y tienen otra prevista "para que expliquen en profundidad todo el tema del asunto económico". Además, el jueves se reunirán con el Gobierno de Navarra, donde expondrán sus reivindicaciones.

"Entendemos que esta situación es derivada de la política de privatizaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Navarra históricamente, servicios públicos esenciales que nunca deberían haber estado en manos privadas", ha criticado, tras incidir en que analizarán las cuentas económicas y pedirán "todas las responsabilidades" que consideren "necesarias".