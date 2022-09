El PP votará 'no' al impuesto a la banca y a las eléctricas que se debate hoy en el Congreso

El discurso que vienen tomando los populares sobre el impuesto a la banca y a las eléctricas ya dejaba entrever la que será su posición de voto a la medida que llega este martes al debate del Congreso. El presidente del PP Alberto Núñez Feijóo valoró este lunes, en una entrevista en Cope, que la iniciativa socialista está encaminado a "la recaudación de las haciendas públicas". Incluso, puso en duda que el Gobierno "se atreva" a poner un impuesto a las eléctricas y a la banca en contra de la recomendación de la UE.

No obstante, el líder de la oposición sorteó las preguntas sobre su posición de voto. También lo hizo, y en varias ocasiones, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo. No ha sido hasta este martes, a pocas horas del debate de la iniciativa, cuando la portavoz Cuca Gamarra, ha avanzado el 'no' a la medida.

"Porque nosotros estamos, de entrada, a favor de todo aquello que sea bajar los recibos a los ciudadanos y que paguen menos impuestos. Y no podemos apoyar medidas que solo tienen un objetivo: que la caja de Pedro Sánchez tenga más dinero, cuando ya tiene 22.000 millones de euros más a su disposición", ha justificado la portavoz en rueda de prensa.

También Ciudadanos ha cargado contra estos impuestos "inconstitucionales", que cuentan con el rechazo de la banca y las energéticas. El portavoz Edmundo Bal ha recalado que el gravamen que tratan de establecer PSOE y Podemos de forma "arbitraria". Asimismo, Bal augura que "este impuesto real va a ser tumbado por el Tribunal Constitucional", por lo que Cs va a votar en contra de esta proposición de ley.