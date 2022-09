Lucía Sánchez se encuentra en su peor momento en la recta final del embarazo: "Es un poco frustrante y agobiante"

Lucía Sánchez se encuentra en la recta final de su embarazo, lo que le está provocando algunos problemas. La joven, tal y como contó hace unos días, tiene un alto riesgo de parto prematuro. Por eso su ginecólogo le ha recomendado reposo absoluto y no está siendo nada fácil para ella.

La exconcursante de La isla de las tentaciones posiblemente de a luz a Mía, su hija en común con Isaac Torres, entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. Hasta que llegue ese momento aún le queda mucho tiempo de reposo y ya se está convirtiendo en una pesadilla para ella.

La joven ha sido diagnosticada con diabetes gestacional lo que ha provocado que no pueda salir a la calle. A través de sus redes sociales, la gaditana se ha desahogado con sus seguidores para sobrellevar esta situación.

"Estoy floja de no hacer nada, las piernas cada vez las tengo más cansadas de no moverlas. Dios mío de mi vida, me canso de andar de la habitación al salón", ha asegurado la influencer.

Este pequeño revés es tan solo uno más del complicado proceso que está viviendo, puesto que en el primer trimestre no lo pasó nada bien a causa de los muchos síntomas y cambios hormonales que vivió.

A ese encierro se une que Lucía se encuentra haciendo dieta por ese problema de diabetes que se le ha diagnosticado. "Imaginaros hacer eso todos los días sin salir. Es un poco frustrante y agobiante", se ha lamentado.

Aunque sus seguidores han intentado darle consejos sobre qué hacer para sobrellevarlo mejor, Sánchez ha asegurado que ya no puede más: "Ver películas, ver series, leer, ordenar cosas… todas esas cosas que me decís yo ya las estoy haciendo. Y está muy bien, pero cuando las haces dos días…".